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وزير الداخلية الجزائرى يحذر من محاولات اختراق البلاد من الجنوب

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وزير الداخلية الجزائرى يحذر من محاولات اختراق البلاد من الجنوب وزير الداخلية الجزائرى يحذر من محاولات اختراق البلاد من الجنوب

>دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائرى نور الدين بدوى سكان الجنوب الجزائرى إلى اليقظة فى ظل الوضع الأمنى الصعب الذى تعيشه الحدود الجزائرية مع دول الجوار والذى تريد من خلاله بعض الجهات زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

ووصف وزير الداخلية ـ خلال لقائه مع فعاليات المجتمع المدنى فى ولاية تمنراست ـ الوضع فى المنطقة بالمأساة .. وقال إن ما عاشته الجزائر بالامس هو نفسه ما تعيشه بلدان شقيقة وصديقة عديدة حاليا .. وهو ما تحاول جماعات تصديره للجزائر مجددا

وقال بدوى إنه بعد فشل هذه الجماعات فى اختراق الجزائر من الداخل بفضل يقظة الشعب تحاول الآن اختراق الجزائر من خلال دول الجوار مشيرا إلى أن الجزائر تعيش اليوم فى عالم متحول وغير مستقر تحاول فيه جهات غامضة تعمل فى الخفاء زعزعة استقرار العديد من الدول.
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مصر 365