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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 16/2/2016

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حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 16/2/2016 حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 16/2/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:
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>إذا شعرت بعبء كبير فى العمل فى بداية نهارك، فلا تستسلم وتحزن، خذ قسطًا من الراحة، وعاود عملك بجد ونشاط، فالعمل لكى يُتقن يجب أن يكون ذهنك صافيًا.

على الصعيد العاطفي:
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أى شخص وله طاقة تحمل، لذا لا تتمادى فى إهمال شريك حياتك.. فإن لاحظت أى تغير فى تصرفاته وردود أفعاله معك، هذا رسالة إنذار بأنه آن الوقت لتفاجئه بعشاء رومانسي.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
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ابحث عن أصدقاء يشاركونك ويساعدونك على ممارسة عادات صحية جيدة، فالمشاركة من شأنها أن تعزز رغبتك فى الاستمرارية، لكن إن مارست هذه العادات بمفردك، فقد تتراجع عنها.

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>تحتاج إلى تغيير فى الروتين الخاص بك، لتسير الأمور بشكل جيد، فالملل يصيبك بالكسل فى أداء مهامك، لذا تحتاج إلى تغيير جو، ومقابلة بعض الأصدقاء، لتستعيد شغفك بالحياة.

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مصر 365

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