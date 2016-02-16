حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 16 فبراير 2016

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 16/2/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

إذا شعرت بعبء كبير فى العمل فى بداية نهارك، فلا تستسلم وتحزن، خذ قسطًا من الراحة، وعاود عملك بجد ونشاط، فالعمل لكى يُتقن يجب أن يكون ذهنك صافيًا.

على الصعيد العاطفي:

أى شخص وله طاقة تحمل، لذا لا تتمادى فى إهمال شريك حياتك.. فإن لاحظت أى تغير فى تصرفاته وردود أفعاله معك، هذا رسالة إنذار بأنه آن الوقت لتفاجئه بعشاء رومانسي.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>ابحث عن أصدقاء يشاركونك ويساعدونك على ممارسة عادات صحية جيدة، فالمشاركة من شأنها أن تعزز رغبتك فى الاستمرارية، لكن إن مارست هذه العادات بمفردك، فقد تتراجع عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

>تحتاج إلى تغيير فى الروتين الخاص بك، لتسير الأمور بشكل جيد، فالملل يصيبك بالكسل فى أداء مهامك، لذا تحتاج إلى تغيير جو، ومقابلة بعض الأصدقاء، لتستعيد شغفك بالحياة.



>حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 16/2/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

إن قابلتك الكثير من الفرص، فاغتنمها، ولا تجعل الإرهاق والتوتر عائقًا أمام فرصة قد لا تأتى مرة ثانية، فلا تعرض نفسك للندم على فرص لم تغتنمها.

على الصعيد العاطفي:

>إن حدث وظهر حبيب قديم على الساحة أو علاقة كانت قد انتهت، فلا تغلق الباب فى وجهها، بل انصت، وعبر عن مخاوفك من الغياب والفقد مرة أخرى.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

>إن واجهت بعض الاختلاف مع أقربائك أو فى محيطك، فلا تقابل بالصلابة، حتى لا يؤثر ذلك على الحالة النفسية لك أو يُصيبك بالتوتر.. كن مرنًا فى تعاملاتك اليومية.. فلا شيء يستحق العصبية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

>البعض يستحق منك فرصة ثانية، فلا تبخل على الآخرين بذلك حتى تنعم بحياة أكثر سعادة، فالكثير يُخطئ المهم ألا يكرروا أخطاءهم.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 16/2/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:>التخطيط للعمل يجنبك الكثير من المشاكل، لذا إن قابلتك بعض المشاكل فى عملك، فاهدأ، وضع خطة واضحة، ستتجنب بهذه الخطة الكثير من إهدار الوقت والجهد.

على الصعيد العاطفي:

>بُعد المسافة والمكان قد يُشكل عائقًا فى العلاقة العاطفية، لكنه ليس بالعائق القوى إن كانت العلاقة بينكما وطيدة، فلن يؤثر فيها أى بُعد.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>إن واجهتك بعض الآلام الجسدية، عليك بالاسترخاء فقط، وأخذ قسط كبير من الراحة، وكل الأشياء ستكون بخير وعلى ما يرام، فقط اعطى لجسدك الراحة التى يريدها.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>إن شعرت ببعض الارتباك، وعدم قدرتك على حسم الأمور فعليك فقط بالجلوس مع نفسك وإعادة تقييم أمورك، وكل جوانب حياتك.. وستجد كل الأمور بخير.

برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 16/2/2016

>برج الدلو على الصعيد المهنى:>على الصعيد المهنى أنت شخص متحمس لعملك وتحاول دائما تحقيق خطوات بعيدة المدى، قادر على تحمل المسئولية مهما كانت صعبة حاول أن تستمر فى ذلك الطريق حتى تصل إلى أهدافك وتحقق النجاح المطلوب منك، تعمل على تطوير مشروعك وهذا من الأمور الجيدة فى شخصيتك.

على الصعيد العاطفي:

>يدق الحب باب قلبك من جديد حاول أن تفتح الباب ولا تنظر خلفك على الماشى الذى ذهب مهما كان أليم فهناك خير كثير فى الطريق إليك، لا تحاول أن تحمل الحبيب فوق طاقته بل حاول أن تحتوى متطلباته سواء كبيرة أو صغيرة فهذا أفضل من التجاهل الذى تحاول أن تمشى خلفة.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>تحاول أن تمارس الرياضة التى تعشقها بعد فترة انقطاع طويلة، اسع للتمرين الجيد فهذا سيساعدك على تخطى الأزمات الصحية بكل سهولة، لا تحزن على ضياع صحتك فأنت السبب وراء ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>تتوقع الأبراج لمواليد برج الدلو أخبار جميلة فى الفترة المقبلة، تجد نصفك الآخر بعدما قضيت وقت طويل فى البحث عنه حاول أن تحافظ علية من الضياع فأنت ستكون سعيد معه بكل تأكيد، تتحقق لك الكثير من المشاريع التى حلمت بها فى مجال عملك وسوف يرى العالم نتيجة تعبك وستتحقق لك كثير من الأمانى على أرض الواقع.

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 16/2/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:>تتولى منصب قيادى لكنك لن تجيد التعامل مع الأمور، ومعاملتك لبعض الأشخاص وفقًا على أهوائك وعلاقتك الشخصية بهم، لن تفيدك فى محيط العمل، وتضيع مجموعة من الفرص، ربما لم تأت إليك بهذا الشكل مرة أخرى، حاول أن تتعامل باتزان مع أوضاعك المهنية.

على الصعيد العاطفي:

>تجيد التعامل مع الحبيب، إلا أن المشكلات المهنية تسيطر على تفكيرك، مما يثير غضب شريك حياتك، ربما يكون الحديث بشكل مباشر فى مشكلاتك مع الحبيب حل جيد هذه المرحلة، ليتقبل ظروفك ومشكلاتك، وتحتاج لأحياء الأجواء الرومانسية التى كانت تجمعكم دائماً.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>حالتك الصحية مستقرة، إلا ان بعض الأعراض الطارئة مثل الصداع وارتفاع طفيف فى ضغط الدم، من الممكن أن يواجهوك الفترة القادمة، بسبب مشكلاتك فى محيط العمل التى تشغل جزء كبير من تفكيرك، وتسبب نوعًا من التوتر لك، عليك بتناول المشروبات المهدئة مثل الليمون والينسون والنعناع.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة صعبة فى محيط العمل، بعض ضياع فرصة كان يحلم بها منذ فترة كبيرة، بسبب تعامله مع الأشخاص فى العمل على حسب مزاجه الشخصى وعلاقته الشخصية بهم، ويؤثر ذلك على حالته العاطفية التى ستتوتر قليلاً هذه الفترة، وقضاء أوقات هادئة بعيدة عن التوتر ربما تساعد مولود الحمل على اعادة ترتيب أولوياته.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 16/2/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:> انت على موعد مع السعادة اليوم، تطرح مجموعة من الأفكار تلقى قبولا من قبل رؤسائك وزملائك فى محيط العمل، وتبدأ سريعاً فى تنفيذها بمعاونة الأصدقاء المقربين، تتعامل مع المشكلات فى العمل بطريقة مرنة دون أن تقحم نفسك فى تفاصيل، من الممكن أن تعطلك على مهامك الخاصة.

على الصعيد العاطفي:

> تعيش فترة مستقرة مع شريك حياتك، بعد المشكلات الكثيرة التى واجهتكم الفترة الماضية، أنت من الأشخاص الذين يعتقدون إنهم دائماً على حق، لكن هذا غير صحيح، استمع لآراء الآخرين، ولا تجعل الأمور كلها تسير فى اتجاه واحد وفقاً لوجهة نظرك، استثمر خبرتك فى التعامل مع مشكلات العمل فى الحياه الشخصية.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

> أوضاعك الصحية غير مستقرة، بالرغم من استقرارك النفسى بفضل النجاح المهنى، تهمل كثيراً فى النواحى الغذائية، ولا تعرف كيف تسيطر على عاداتك الخاطئة فى تناول الوجبات السريعة،حاول أن تكون أكثر اتزانًا فى حالتك الصحية، حتى لا تندم بعد ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة من الحماس والإنجاز فى محيط العمل، وتتحسن أحواله المالية بشكل ملحوظ فى الفترة المقبلة، بعد مرحلة الفتور الفكرى التى ظلت مسيطرة عليه لفترة كبيرة، وانفراجة بينه وبين شريك حياته، ومشكلات متراكمة ستحل بفضل مرونة مولود السرطان

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 16/2/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:>للأسف مجموعة من المشاكل ستحيط بأبناء هذا البرج ربما يكون التكاسل والتراخى عن العمل كان السبب وراءها، لذلك يجب أن يستعيدوا نشاطهم مرة أخرى ويحاولون الرجوع إلى مستواهم الحقيقى حتى ينقذوا ما يمكن إنقاذه ويتخلصوا من أى آثار سلبية قد تلحق بهم فى عملهم.

على الصعيد العاطفي:

> ما زالت مشاكل مثل الغيرة والشك تحيط بأبناء هذا البرج، وما زالوا هم فى حيرة من أمرهم بين اختيارين الاستمرار أو الانفصال الأمر الذى طالما حاولوا أن يحسموه دون نهاية واضحة، لذلك يجب أن يأخذوا هدنة مع أنفسهم حتى يدركون ما يريدوا أن يفعلوا.

برج العقرب على الصعيد الصحي

> مشاكل صحية ناتجة عن الضغوط العصبية من الممكن أن تلحق بهم مثل سقوط الشعر أو أعراض القاولون العصبى، لذلك يفضل أن نتابع ول بأول ونخضع للفحوص حتى نتخلص من أى مشكلة من البداية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

> للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.

برج القوس حظك اليوم الثلاثاء 16/2/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:>على الصعيد المهنى يتمتع مواليد برج القوس بطرح كثير من الأفكار من وقت لأخر يكون فيها حلول منطقية لكثير من المشاكل التى تعترض الجميع حتى أنهم يطلق عليهم فى محيط العمل صندوق الأفكار، حاول أن تحافظ على تلك الموهبة التى تتمثل فى حل المشاكل.

على الصعيد العاطفي:

>ليظهر فى محيط حياتك حب قديم ولكنه فى أيام قليلة يعود ليملأ القلب ويكون جديدا، لا تحاول أن تفتقده بعد اليوم حتى لا تندم على ذلك، كن على يقين أن المكتوب لك هو الأفضل، حاول أن تصارح الحبيب بكل ما تخفى عنه حتى لا يصاب بمزيد من الصدمات.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>تتوقع لك الأبراج أن تمر بوعكة صحية ولكنك سوف يكون لديك دراية فى الخروج من المأزق وتكون الأيام القادة أفضل، لا تتعجل النتائج فأنت تتبع نظاما غذائيا منذ أيام حاول الاستمرار وسوف تشاهد لنتائج.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تتوقع لك الأبراج مزيد من التقدم فى مجال العمل يحاول كل من حولك أن يرى أن الدنيا لا تستحق كل هذا العناء وعليك أن تستمع أليهم قبل ذهاب العمر وضياع أيام الشباب، أنت إنسان تستحق الخير الكثير وسوف تجد ذلك حقيقة تدق بابك فى الأيام المقبلة

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 16/2/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:>أخبار سعيدة ستصل إلى هذا البرج وسيحصد ثمار تعبه وجهده وسيحقق جزءا كبيرا من طموحاته ورغباته فى هذه الفترة وسيكون هذا اليوم هو فاتحة خير عليهم، كما أن الأموال والمكاسب المادية ستكون خير مكافأة لهم.

على الصعيد العاطفي:

> على الرغم من المشاكل العاطفية التى مر بها هذا البرج فى الآونة الأخيرة إلا أن هناك أملا كبيرا فى الدخول فى علاقة عاطفية جديدة قد تغير من حياتهم إلى الأبد وقد تجعلهم ينظرون إلى مثل هذه العلاقات الرومانسية على نحو مختلف.

برج العذراء على الصعيد الصحي

> ربما قليل من المشاكل الصحية ستؤرق استقرار هذا البرج فى هذه الفترة لكن لا داعى للقلق، طالما منتظمين فى فحوصاتنا الطبية ونتبع أنظمة غذائية سليمة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>على الرغم من ازدهار أبناء هذا البرج على المستوى العاطفى والعملى ف هذه المرحلة من حياتهم، إلا أن بعض المشاكل الصحية ستلحق بهم.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 16/2/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:>قد يكون هناك بعض التوتر فى علاقتك مع الإدارة حاول التعامل معه بهدوء حتى يمر بدون أى خسائر مهنية، لديك أفكار رائعة لا تجعل الضغوطات تؤثر عليك وحاول تنفيذها فى أسرع وقت فذلك سوف يصب فى مصلحتك بشكل كبير.

على الصعيد العاطفي:

>هناك مفاجئة سارة فى الطريق إليك من شخص تحبه، ويضفى عليك اليوم سحابة شمس قد تحول علاقتك مع الشريك للأفضل، حاول الاستفادة من وقت الفراغ المتاح لديك لتقضى وقت أطول مع شريكك.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>تعانى من بعض مشاكل الجهاز الهضمى استشر طبيبك ولا تأخذ أدوية من تلقاء نفسك حتى لا تندم مستقبلاً، لا تقبل على اتخاذ أى قرارات انفعالية وانتبه جيدا إلى صحتك هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>تدخل فى دوامة ما بين المتعة والحرية ومابين الضغوطات الاجتماعية التى تحوطك من كل جانب، حاول أن توازن بينهم حتى لا يؤثر ذلك على صحتك النفسية بشكل سلبى. تتوصل إلى حل لبعض المشاكل المربكة فى حياتك والتى كانت تؤثر عليك لفترات طويلة.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 16/2/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:>مهاراتك التنظيمية مطلوبة فى العمل اليوم، وربما عليك الاستعانة ببعض أصدقائك. عليك أيضا أن تسير مع التيار هذه الفترة وتبعد عن الانتقاد المستمر حتى لا يؤثر ذلك عليك ويجعلك تفقد عمل تحبه.

على الصعيد العاطفي:

>تخطف الأضواء وتعيش حالة حب، قد يطير قلبك من حيث لا تدرى وإن كنت فى علاقة حب ستمضيان أوقات ممتعة سويًا، وستسعيان لتجاوز كل المحن والمشاكل والحظ سوف يرافقكم فى هذا.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>من الممكن أن تشارك فى أحد الأحداث الرياضية وتتعرف على أشخاص تزيد من حماستك تجاه ممارسة الرياضة التى من شأنها أن تزيد لياقتك البدنية، اذا شعرت بأى إجهاد عضلى لا تترد فى استشارة الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>خيبات الأمل التى مررت بها فى الفترة السابقة وصلت إلى نهايتها وعلى وشك الانتهاء، يمكنك الآن أن تتنفس الصعداء وتعود إلى تفاؤلك. أنت فى اليوم الأفضل للتعارف وبناء علاقات ناجحة

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 16/2/2016

>برج الميزان على الصعيد المهني:>قد تغير محل إقامتك لأسباب تتعلق بالعمل وهو احتمال كبير اليوم، أجواء من التغيير تسيطر على محيطك المهنى ولكن سوف يكون ذلك فى صالحك، قد تحتاج إلى المشورة فى ذوى الخبرة لا تترد فى عمل ذلك وتأنى فى اتخاذ القرارات الحاسمة.

على الصعيد العاطفي:

>حالة من الاضطراب تأتى بعد الاستقرار فى علاقتك مع الشريك لا تستسلم للمشاكل وتعامل معها بهدوء حتى لا تخسر شخص يحبك بصدق، قد تقابل شخص كنت تحلم به من فترة لا تترد فى التلميح بمشاعرك له.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>صحتك البدنية تبدو فى حالة جيدة ولكن مشاعرك الهشة قد تؤثر عليها بالسلب، تواصل مع طبيب نفسى اذا اقتضت الضرورة ولا تهمل الأمر حتى لا يأتى بنتائج صحية سيئة تندم عليها مستقبلا.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>تبدو حنون ومحب للجميع فى هذا اليوم، ولكن بعض من التجارب المريرة السابقة تلقى بظلالها عليك وتجعلك فى مزاج سئ لا تستسلم فهذا هو الوقت المناسب لإيقاف جميع الضغائن والمشاعر السلبية.

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