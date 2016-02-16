الطيب المعالج لحالات حادث تصادم قطار المناشي الجروح سطحية وغادرو المستشفي

أكد الدكتور محمد إسماعيل طيب الاستقبال بمستشفي السادات العام أن المصابين من حادث اصطدام قطار 692 والذى اصطدم بجرار زراعى حال عبورة من معبر غير قانونى مابين محطة الخطاطبة هم عبد المنعم عبد العظيم محمد سائق القطار، مصاب بسجمات وجروح بسيطة، إبراهيم فرغلى محمد أحمد عامل، طه جمال شحاتة مندوب الشرطة.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، هم مصابين بحروج بسيطة وحالتهم الصحية جيدة وإصابتهم عبارة عن جروح سطحية بسيطة جدا وتم عمل اللازم معهم وغادرو المستشفى عقب حضور من الحادث مايقرب من ساعة ونصف وذلك عقب عمل الاشاعات لهم خوفا من إصابتهم بارتجاج وأي حالات إصابه أخرى.

كانت حركة القطارات قد توقفت منذ قليل اصطدام قطار692 خط المناشى بجرار زراعي حال مرور ه من معبر غير قانوني مابين محطة الخطاطبة وكفر داود تم نقل المصابين الي مستشفي السادات العام وتم تحرير محضرا بالواقعة .