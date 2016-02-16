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لماذا انضم حسام غالي للأهلي مجانا منذ 20 عاما؟

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لماذا انضم حسام غالي للأهلي مجانا منذ 20 عاما؟ لماذا انضم حسام غالي للأهلي مجانا منذ 20 عاما؟

انضم حسام غالي قائد فريق الأهلي ومنتخب انضم إلى القلعة الحمراء في صفقة انتقال حر منذ 20 عامًا قادمًا من نادي بيلا.

وفي هذا الصدد تحدث رئيس النادي عبر قناة (صدى البلد) قائلا: "غالي لاعب موهوب ومميز منذ كان ناشئًا، ووافقنا على انضمامه للأهلي في صفقة انتقال حر تقديرًا لوالده الذي كان لاعبًا بنفس النادي".

وأضاف حسن عبد الفتاح: "الصفقة تمت في أول مايو 1996، حيث كان غالي لاعبًا بفريق بيلا للناشئين تحت 14 سنة، حيث اكتشفه كابتن ميمي الشربيني عندما كان مديرًا لقطاع الناشئين في النادي الأهلي".

وواصل رئيس بيلا: "المباراة الودية بين الأهلي وبيلا لم تقم حتى وقتنا الحالي".

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