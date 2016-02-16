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اتحاد الكرة يعترف بتعثره في تحصيل غرامات الزمالك

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اتحاد الكرة يعترف بتعثره في تحصيل غرامات الزمالك اتحاد الكرة يعترف بتعثره في تحصيل غرامات الزمالك

يجد مجلس إدارة اتحاد الكرة صعوبة في إيجاد وسيلة لتحصيل الغرامات المفروضة على نادي الزمالك بسبب غياب مدربيه عن حضور المؤتمرات الصحفية منذ بداية الموسم الجاري.

وتوقع لجنة المسابقات أسبوعيًا غرامة قدرها 15 ألف جنيه لعدم حضور مدربي الزمالك، بتوصية من رئيس النادي مرتضى منصور.

وتحدث ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، قائلاً: "بالفعل نواجه مشكلة كبيرة، في البداية كان يتم سداد أي غرامة على الأندية عندما تسدد نسبة 15% الخاصة بحصة الاتحاد في البث من أجل قيد اللاعبين".

وأضاف عبر قناة (صدى البلد): "لا يوجد حل لتحصيل هذه الغرامات، سوى بتجمعيها واعتبارها ديون على الأندية لدى اتحاد الكرة".

وأوضح: "هناك 70 مليون جنيه للأندية يحاول اتحاد الكرة تحصيلها من التليفزيون من عقد بث الدوري المواسم الماضية، ومن الممكن خصم مستحقات الأندية من هذا المبلغ".

وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: "اللاعب يتم تغريمه 5 آلاف جنيه عند إيقافه، ولا يلعب إلا عند تسديد هذا المبلغ"، وبسؤاله عن إمكانية منع المدربين من حضور المباريات إلا بسداد غرامة الغياب عن المؤتمر الصحفي، رد: "ممكن أيضًا".

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فيديو اليوم السابع