ليلة_الأبطال – هالك في مواجهة أعدائه السابقين

(إفي): يعود المهاجم البرازيلي المخضرم هالك لاعب فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي يوم الثلاثاء إلى ملعب (النور) معقل فريق بنفيكا البرتغالي الذي يحمل ذكريات غير سارة له منذ ارتدائه قميص بورتو (2008-2012).

ويخوض هالك (29 عاما) على أرضية ملعب (النور) مباراة الذهاب من دور ثمن النهائي في دوري الأبطال الأوروبي أمام بنفيكا، ليعود إلى الملعب بعد تركه فريق بورتو في 2012 لكنه سيكون شخصا "غير مرغوب فيه".

ولا ينسى جمهور بنفيكا الأهداف الثلاثة التي سجلها هالك لصالح منافسهم اللدود بورتو خلال مواجهتين حاسمتين للدوري في 2011 و2012 ، ومرة ثالثة في نصف نهائي كأس البرتغال عام 2011 وجميعها أمام ناظرهم.

لكن مشجعي الفريق البرتغالي يكنون مشاعر سلبية تجاه اللاعب البرازيلي بسبب سلوكياته خارج الملعب على وجه الخصوص.

فقد اعتدى هالك في 2009 مع أربعة لاعبين آخرين من بورتو بالركلات واللكمات على اثنين من أفراد الأمن في بنفيكا داخل الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس.

وأدت هذه الواقعة إلى حرمان هالك من اللعب مع فريقه لمدة أربعة أشهر عام 2010 وكذلك غيابه عن خطط منتخب البرازيل في نفس العام، إضافة إلى غرامة قدرها 60 ألف يورو.

واضطر هالك خلال آخر مباراة له في الدوري على ملعب (النور) بقميص بورتو، التي انتهت بالفوز على بنفيكا 3-2 ، في مارس 2012 ، إلى احتمال صافرات مدوية اعتبرها البعض عنصرية.

وسجل هالك ثلاثة أهداف لزينيت خلال دور المجموعات وهو ثاني هدافي الفريق الروسي خلف أرتيم دزيوبا صاحب الستة أهداف.