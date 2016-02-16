بالصور: هكذا احتفلت نجوى كرم بـ"يوم الحب"

احتفلت نجوى كرم بيوم الحبّ مع مجموعة من الأصدقاء المقربين وأفراد عائلتها، في منزلها في بيروت، بعشاء أقامته وسط أجواء احتفالية معبّرة عن المناسبة بديكورها الخاص .

وكان اللافت أن نجوى هي التي أعدّت الطعام بنفسها، لا سيما الحلويات، إذ أشارت إلى حلوى البسكويت بالشوكولاتة، التي حضرتها على السناب شات الخاصّ بها .

والمعروف عن نجوى كرم حبّها للطهو، وفق ما يشيد بها ضيوفها دائماً، إذ تُعدّ لهم أصنافاً مختلفة، خصوصاً الفطائر بالكشك، التي تقدّمها نجوى في أغلب الأحيان لضيوفها وفريق عملها، أثناء التمرّن على الغناء، في القسم المخصّص لذلك في داخل منزلها.

ومن أكثر المعجبين بفطائر نجوى كرم علي جابر، الذي تذوّقها في أكثر من مرة، وأراد أن يحتفظ ببعضها ليتناولها لاحقاً .

وكان من ضيوف عشاء نجوى كرم الملحّن وسام الأمير وزوجته، وبعض الموسيقيين والملحنين، وأفراد عائلتها ووالدتها، وحرصت نجوى على الاهتمام بهم شخصياً، وغنّت مع وسام الأمير، في أجواء وصفت بالـ "حبيّة " بامتياز.

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