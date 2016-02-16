'بركة يقابل بركة" أول فيلم سعودي طويل في مهرجان برلين

عُرض في الدورة الـ 66 من مهرجان برلين السينمائي فيلم "بركة يقابل بركة" للمخرج محمود صباغ كأول فيلم سعودي طويل يعرض في المهرجان منذ نشأته.

وأوضح "صباغ" أنه سعيد بما لمسه من الجمهور، وكان ذلك كفيلاً بأن يُنسيه القلق والتعب الذي تكبده طوال فترة إعداد الفيلم، فبعد نهاية التصوير عكف على تجهيزه في نيويورك، ولم يكن متأكدا من قبول الفيلم في برلين، ولكنه أصبح سعيداً بقبول لجنة الإجازة للفيلم بل والثناء عليه.

الفيلم شارك في قطاع أفلام «فوروم» الخاص بالتجارب السينمائية الجديدة، وسيعرض خلال المهرجان أربع مرات مخصصة للجمهور، وثلاثة عروض أخرى خاصة بالنقاد وشركات التسويق العالمية بحسب مكة.