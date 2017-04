ملحم زين على متن"Stars on Board" ... ولكن بشروطه

أكّد العديد من نجوم العالم العربيّ مُشاركتهم في رحلة "Stars on Board" بنسختها السادسة التي تنطلق من البندقيّة في 9 يوليو 2016 بالتعاون مع MBC و"الإمارات للعطلات"، وتستمرّ حتى 15 يوليو 2016.

وفي الوقت الذي أكّد فيه عدد من النجوم إنضمامهم ومُشاركتهم للمرّة الأولى في الرحلة البحريّة ونذكر من بينهم جورج وسّوف ووليد توفيق وسعد المجرّد وزياد برجي، أعلن الفنّان ملحم زين مٌشاركته للمرّة السادسة مُشيراً أنّ "Stars on Board" هي بالنسبة له محطة فنيّة سنويّة لا بدّ منها.

وبإتّصال من فريق عمل "Stars on Board" بملحم زين لمُتابعة بعض التفاصيل اللوجيستيّة للرحلة قال:"بلّغوا يوسف حرب أنّني سأشارك شرط أن أغنّي قد ما بدّي".

يُذكر أنّ ملحم يعتبر أنّ هذا المشروع تحوّل إلى بصمة في القطاع الفنيّ السياحيّ، وهو لم يُقدّم فقط فكرة جديدة للمُسافر، بل فتح الباب لنجوم الوطن العربيّ ليجتمعوا ويُكوّنوا صداقات بعيداً عن صخب المهنة فألغت الرحلة البحريّة المُنافسة المشروعة على الأرض.