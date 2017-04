كل ما تريدون معرفته عن حفل غرامي الليلة

يقام حفل توزيع جوائز غرامي Grammy Awards بنسخته الـ 58 الليلة مباشرة على قناة CBS من Staples Center في لوس أنجلوس، ليكون أكبر احتفال موسيقيّ في هذا العام. والحفل الذي من المقرر أن تُبث وقائعه على الهواء سيكون من تقديم جايمس تود سميث James Todd Smith المعروف بـ LL Cool J.

سيعرّف الحفل بأفضل التسجيلات والمؤلفات الموسيقية والفنانين، من تاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، إلى 30 سبتمبر/ أيلول 2015.

سيفتتح الحفل بعروض كلّ من المغنين تايلور سويفت Taylor Swift المرشحة لسبع جوائز غرامي، وكندريك لامار Kendrick Lamar المرشح لـ 11 جائزة، وذا ويكند The Weeknd المرشّح لسبع ترشيحات.



المعروف أنه بعد وفاة نجم الموسيقى العالمي ديفيد بوي David Bowie في يناير/ كانون الثاني الماضي، تسابق العديد من النجوم لإحياء ذكرى المغني الشهير عبر فقراتهم الغنائية الخاصة، أثناء حفل غرامي، إلا أن منتج الحفل كين الرليش Ken Ehrlich نشر بيناً ليحسم التكهنات، فكشف عن اختيار نجمة الغناء العالمية ليدي غاغا Lady GaGa لتحظى بهذا الشرف، لأنها الأنسب، كما قال البيان. وسيكون المنتج الموسيقي نيل رودجرز Nile Rodgers، الذي شارك في ألبومات بوي Bowie هو المخرج الموسيقيّ لفقرة التكريم، ومدتها 7 دقائق، على أن تضمّ نحو 4 أغنيات من إرث المغني الراحل.



وتتوالى العروض لتطلّ ريهانا Rihanna على مسرح غرامي للمرة الأولى، منذ إطلاق ألبومها الجديد Anti، تليها النجمة البريطانية أديل Adele ، التي أصبح أحدث ألبوماتها 25 الأعلى مبيعاً في 2015، والتي ستغني في الحفل على الرغم من أنها لم ترشّح لأيّ من جوائز هذا العام، نظراً إلى صدور ألبومها في تشرين الثاني/ نوفمبر خارج الفترة الزمنية المحدّدة للبحث في الترشيحات.

ويغني النجم الكندي جاستن بيبر Justin Bieber إلى جانب ثنائي الموسيقى الإلكترونية سكريليكس Skrillex، أثناء توزيع الجوائز، في وقت ستعتلي المسرح فرقة الممثل العالمي جوني ديب Johnny Depp، الذي سيعزف بنفسه على جيتار إلكتروني، ترافقه فرقة المغني آليس كوبر Alice Cooper.



ويوجّه الحفل الثامن والخمسون لجوائز غرامي تحية إلى عازف الجيتار الأمريكي وأسطورة البلوز بي بي كينغ B.B. King، الذي توفي في أيار/مايو 2015 عن 89 عاماً.

لائحة المرشحين لجوائز غرامي 2016:

“Really Love,” D’Angelo and the Vanguard

“Uptown Funk,” Mark Ronson featuring Bruno Mars

“Thinking Out Loud,” Ed Sheeran

“Blank Space,” Taylor Swift

“Can’t Feel My Face,” The Weeknd



SONG OF THE YEAR (Alicia Keys’s “favorite” category, she revealed)

“Alright,” Kendrick Lamar

“Blank Space,” Taylor Swift

“Girl Crush,” Little Big Town

“See You Again,” Wiz Khalifa featuring Charlie Puth

“Thinking Out Loud,” Ed Sheeran



NEW ARTIST OF THE YEAR

Courtney Barnett

James Bay

Sam Hunt

Tori Kelly

Meghan Trainor



ALBUM OF THE YEAR

Alabama Shakes, Sound & Color

Kendrick Lamar, To Pimp A Butterfly

Chris Stapleton, Traveller

Taylor Swift, 1989

The Weeknd, Beauty Behind The Madness



Best Music Video

ASAP Rocky, "LSD"

The Dead Weather, "I Feel Love (Every Million Miles)"

Kendrick Lamar, "Alright"

Taylor Swift featuring Kendrick Lamar, "Bad Blood"

Pharrell Williams, "Freedom"



Best Pop Vocal Album

Kelly Clarkson, Piece By Piece

Florence + The Machine, How Big, How Blue, How Beautiful

Mark Ronson, Uptown Special

Taylor Swift, 1989

James Taylor, Before This World



Best Pop Solo Performance

Kelly Clarkson, "Heartbeat Song"

Ellie Goulding, "Love Me Like You Do"

Ed Sheeran, "Thinking Out Loud"

Taylor Swift, "Blank Space"

The Weeknd, "Can't Feel My Face"



Best Pop Duo/Group Performance

Florence + The Machine, "Ship to Wreck"

Maroon 5, "Sugar"

Mark Ronson featuring Bruno Mars, "Uptown Funk"

Taylor Swift Featuring Kendrick Lamar, "Bad Blood"

Wiz Khalifa Featuring Charlie Puth, "See You Again"



Best Urban Contemporary Album

The Internet, Ego Death

Kehlani, You Should Be Here

Lianne La Havas, Blood

Miguel, Wildheart

The Weeknd, Beauty Behind The Madness



Best Country Album

Sam Hunt, Montavello

Little Big Town, Pain Killer

Ashley Monroe, The Blade

Kacey Musgraves, Pageant Material

Chris Stapleton, Traveller



Best Rock Album

James Bay, Chaos And The Calm

Death Cab for Cutie, Kintsugi

Highly Suspect, Mister Asylum

Muse, Drones

Slipknot, The Gray Chapter



Best Rap Performance

J. Cole, "Apparently"

Drake, "Back To Back"

Fetty Wap, "Trap Queen"

Kendrick Lamar, "Alright"

Nicki Minaj featuring Drake & Lil Wayne, "Truffle Butter"

Kanye West featuring Theophilus London, Allan Kingdom & Paul McCartney, "All Day"



Best Rap/Sung Collaboration

Big Sean featuring Kanye West & John Legend, "One Man Can Change The World"

Common & John Legend, "Glory"

Jidenna featuring Roman GianArthur, "Classic Man"

Kendrick Lamar featuring Bilal, Anna Wise & Thundercat, "These Walls"

Nicki Minaj featuring Drake, Lil Wayne & Chris Brown, "Only"



Best Rap Song

Kanye West featuring Theophilus London, Allan Kingdom & Paul McCartney, "All Day"

Kendrick Lamar, "Alright"

Drake, "Energy"

Common & John Legend, "Glory"

Fetty Wap, "Trap Queen"



Best Rap Album

J. Cole, 2014 Forest Hills Drive

Dr. Dre, Compton

Drake, If You're Reading This It's Too Late

Kendrick Lamar, To Pimp A Butterfly

Nicki Minaj, The Pinkprint



Best Alternative Music Album

Alabama Shakes, Sound & Color

Björk, Vulnicura

My Morning Jacket, The Waterfall

Tame Impala, Currents

Wilco, Star Wars



Best R&B Performance

Tamar Braxton, "If I Don't Have You"

Andra Day, "Rise Up"

Hiatus Kaiyote, "Breathing Underwater"

Jeremih featuring J. Cole, "Planes"

The Weeknd, "Earned It (Fifty Shades Of Grey)"



Best R&B Song

Miguel, "Coffee"

The Weeknd, "Earned It (Fifty Shades Of Grey)"

Jazmine Sullivan, "Let It Burn"

D'Angelo and The Vanguard, "Really Love"

Tyrese, "Shame"



Best R&B Album

Leon Bridges, Coming Home

D'Angelo and The Vanguard, Black Messiah

Andra Day, Cheers To The Fall

Jazmine Sullivan, Reality Show

Charlie Wilson, Forever Charlie



Best Dance Recording

Above & Beyond featuring Zoë Johnston, "We're All We Need"

The Chemical Brothers, "Go"

Flying Lotus featuring Kendrick Lamar, "Never Catch Me"

Galantis, "Runaway (U & I)"

Skrillex And Diplo featuring Justin Bieber, "Where Are Ü Now"



Best Dance/Electronic Album

Caribou, Our Love

The Chemical Brothers, Born In The Echoes

Disclosure, Caracal

Jamie XX, In Colour

Skrillex And Diplo, Skrillex And Diplo Present Jack Ü