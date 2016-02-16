هكذا عبّر النجوم عن عواطفهم في يوم الحب ورسالة هيفاء وهبي الأكثر إثارة للجدل

يوم الحب مناسبة توحّد الفنانين في توجيه رسائل إلى الشريك، أو إلى المعجبين، في حال عدم وجود شريك، خصوصاً وأنه يعرف عن النجوم، إدعاؤهم بأن الجمهور هو حبهم الأول والكبير. كيف عبّر النجوم عن عواطفهم في يوم الحب على مواقع التواصل الاجتماعي؟

- أكثر ما كان لافتاً بين ما كتبه النجوم في يوم الحب، هي الرسالة التي وجهتها هيفاء وهبي بهذه المناسبة، حيث غرّدت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها تفضل الموت عن الحب، وكتبت "يقولون إن الحب هو الهواء، لذلك أفضل أن أمتنع عن التنفس حتى يصبح وجهي أزرق، عيد حب سعيد".

-أما مايا دياب فكتبت تعليقاً على صورة لها وهي تحمل قلباً بين يديها "عيد الحب يكمن في سرقة قلبه... وهذا ما فعلته، وها هو أصبح ملكي وبحوزتي".

-شيريهان نشرت صورة ليدها مكتوب عليها اسمها وهي تحمل وردة بيضاء وكتبت " عيشوا الحب في حياتكم مع كل دقيقة فيها".

-سيرين عبد النور، اكتفت بنشر صورتين الأولى حميمة تجمعها بزوجها فريد رحمة وأخرى وهما على الثلج في منطقة الأرز.

-بدورها نشرت نانسي عجرم صورة تجمعها بزوجها الدكتور فادي الهاشم وعلقت تحتها "ليلة الفالانتين".

-أما نجوى كرم فنشرت صورة لها مع الأصدقاء وكتبت تحتها "بلشنا سهرتنا".

- بينما نشرت ميريام فارس صورة لطاولة مخصصة لعشاء رومانسي على أضواء الشموع لشخصين وعلقت عليها" أتمنى لكم عيد فالانتين سعيد مثلنا".

- فلة الجزائرية كتبت "كل عام وانتو حبايبي يا بايبي. ان شاء الله ايامكم حب وسعادة".

-وكتبت الفنانة ديانا حداد "يُعتبر الحبّ واسطة العقد والرّحمة فى العالم الإنسانى، فهى الصّفة التى ميّز الله بها الإنسان عن باقى خلقه، الحب كلمةٌ صغيرةٌ بسيطةٌ لا تحتوى على أكثر من حرفين، ولكنّها كلمة كبيرة بمعناها صباح الحب".

- زياد برجي نشر صورة تجمعه بابنته وزوجته وكتب تحتها" ماذا اريد أكثر! عيد حب سعيد ملاكيّ".

-أما كارمن لبس فنشرت صورة وهي توجه قبلة للفانز وعلقت تحتها" مش لازم يكون في يوم للحب.. محبتكن مرافقتي كل يوم. يا رب يضلّ الحب دايماً غامر قلوبكم . بحبكن كتير".

-سميرة سعيد نشرت صورة تجمعها بالفنانة شيرين عبد الوهاب وصديقتها مها يسري وعلقت "سهرة حب في عيد الحب".

-راغب علامة نشر صورة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، وكتب قائلاً: "صباح الحب فى يوم عيد الحب من تونس حفلة رائعة وجمهور بمنتهى الروعة. جمهور الحب، كل عيد حب وأنتم بحالة حب وسعادة".

-هبة نور نشرت صورة ورود حمراء مع بطاقة كتب عليها" عيد الحب ليس فقط للعشاق بل للأصدقاء أيضاً".

-ديما قندلفت نشرت صورة لها وهي تحمل وردة حمراء كرمز لعيد الحب وعلقت "مع كل حبي لكم جميعاً".

- بينما نشرت ليلى اسكندر صورة تجمعها بزوجها وعلقت " شكرا يا رب لى كل الحب الذي وضعته في قلبي. شكرا يا رب على كل شخص صادق وخير في حياتي. شكراً يا رب على كل لحظة فخر بمن ربوني واحبوني كثيراً.. أمي وأبي. شكراً يا رب أن صباحي اليوم أكثر نضجاً سلاماً وطمأنينة. شكرا يا رب بأنك تصنع المعجزات في حياتي يوميا، تزرع الخيرين وتخفي الأشرار دون مناقشتي حتى. شكراً يا رب لأنك وهبتني أروع رجل وأرقاهم. شكراً يا رب لأنك وهبتني صوتي وموهبتي وقبول الناس وحبهم. وأخيراً وليس آخرا شكراً لكم لانكم أحبائي".

-إليسا نشرت صورة من فيديو كليب "حالة حب" وكتبت "معك يوم حب رائع، مع كل حب العالم".

-أصالة نشرت صورة لها مع زوجها المخرج طارق العريان، وعلقت عليها "صباح الحب"، كما نشرت له رسالة توجهت من خلالها إليه قائلة" الحبُّ مفتاح الضمير ومفتاح الفرح ومفتاح النجاح، فضميرنا يؤلمنا أن آلمنا من نحب أو حتّى من نعرف حتى من لا نعرف، وبالحب نتجاوز الألم نتجاوز المِحَن نتجاوز الفشل. وللحبّ نعمل وللحبّ نتفوّق وبالحبّ نحتمل، شكراً حبيبى لأنّك أعطيتنى فرصة أن أكون معك، شكراً لضميرك ولوفائك ولقلبك الطاهر وعقلك المبدع. شكراً لأنك أصبحت مثلى معبّراً والحمد لله أنّك حتّى غلبتنى، لن أسألك فى هذه اللحظة هل تحبّنى؟ لأنّى أعلم أنّك تعيش من أجلى، وفى عاشر عيد حب لنا معاً، كلّ عام وأنت حبّى الأول والمخرج الأوّل والعاشق والوفى الأوَّل".

-خالد سليم وجه رسالة حب إلى زوجته قائلاً "عيد حب سعيد حبيبتي وأم بناتي أم خديجة وكنزى".

-أما نيكول سابا فنشرت صورة مع زوجها يوسف الخال، معلقة "مع حبيبي".

بالصور: جورج وسوف يغنّي لزوجته شاليمار في يوم الحب

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