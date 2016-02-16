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مع من احتفل عباس النوري بيوم الحب؟

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الإثنين 15-02-2016 23:05

احتفل النجم السوري عباس النوري مع عائلته بيوم الحب، في أحد مطاعم العاصمة السورية دمشق.

احتفال النوري جاء مع عائلة صهره خالد عثمان، زوج ابنته الوحيدة رنيم، الذي يتابع دراسة الإخراج السينمائي في العاصمة المصرية القاهرة.

وجمعت طاولة عيد الحب كلاً من عباس النوري وزوجته الكاتبة عنود خالد، وابنته رنيم وزوجها خالد، بالإضافة إلى والد خالد ووالدته وعائلته .

وعلّقت رنيم على صورة نشرتها في هذه المناسبة: " شكراً يا أحلى عيلة .. الله يخلينا ياكن وتكمل فرحتنا بوجودكن معنا دائماً ".

 

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