انطلاق المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية في أبوظبي اليوم

تنطلق اليوم في العاصمة أبوظبي، فعاليات المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وبشراكة استراتيجية مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، التي تستمر حتى يوم غدٍ بهدف حشد الجهود العالمية لتوفير ما يكفي من الغذاء الآمن والمفيد لعدد متزايد من سكان الكوكب، ودعم الجهود الرامية لمكافحة واحد من أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم.

وقال علي يوسف السعد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالإنابة: إن دعمنا للمنتدى ينضوي تحت هدفنا الأساسي في الجهاز وهو تحقيق مجتمع غذائي آمن ومستدام، والارتقاء بواقع القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي.

من خلال التركيز على برامج الدعم والتنمية الزراعية لتحقيق الاستدامة، عبر توظيف أحدث التقنيات وتطبيق استراتيجيات ذكية، تعزز قطاع الغذاء انطلاقاً من إمارة أبوظبي ووصولاً إلى العالم أجمع، لافتاً إلى أن الابتكار يمثل دوراً جوهرياً في كافة مجالات الحياة وقطاعات العمل، لا سيما وقطاع الغذاء بشكل أساسي.

حضور عالمي

وسيشهد «المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية» و«معرض الدواجن الدولي» الشرق الأوسط وإفريقيا المرافق له، مشاركة أكثر من 450 عارضاً للتقنيات المبتكرة، مما يجعل من أبوظبي محطة لأكبر فعالية زراعية في المنطقة، كما يتوقع المنظمون ارتفاع عدد الزوار إلى 9000 زائر من 88 دولة .

حيث بلغ العام الماضي 4,550 زائراً من 85 دولة، لترتفع بذلك نسبة المشاركة الدولية إلى 63% بعد أن كانت 42% العام الماضي، كما يتوقع أن يصل عدد الوفود الوزارية المشاركة إلى 35 وفداً، إلى جانب 225 عالماً سيتم استضافتهم هذا العام، يتحدث إليهم أكثر من 130 متحدثاً عن 62 ابتكارا يطرحها المنتدى.

وتشهد فعاليات المنتدى، اليوم، اجتماعاً يضم مجموعة من الخبراء يتناول «المياه من أجل الأمن الغذائي: من الشح في الموارد إلى الاستدامة من خلال الابتكار الجماعي». وسيقدم الاجتماع اقتراحات متعلقة بماهية العمل الجماعي اللازم لضمان تكيّف الزراعة مع هذه المنهجيات للحد من ندرة المياه.