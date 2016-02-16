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حاكم الشارقة يوجه بعلاج فئة 60 عاماً وما فوق في «الجامعة»

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حاكم الشارقة يوجه بعلاج فئة 60 عاماً وما فوق في «الجامعة» حاكم الشارقة يوجه بعلاج فئة 60 عاماً وما فوق في «الجامعة»

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، هيئة الشارقة الصحية، بإضافة فئة كبار السن من مواطني الإمارة ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً للاستفادة من التأمين الصحي للعلاج في مستشفى الجامعة بالشارقة.

أعلن ذلك عبدالله المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية خلال مداخلة له في برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة مع الإعلامي حسن المنصوري مدير الإذاعة.

بطاقاتوقال: بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، سيتم ادراج فئة كبار السن من مواطني الامارة ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً، حيث كان المستفيدون في السابق من تجاوزت أعمارهم 65 عاماً، بالاضافة إلى فئات أخرى محددة. وأوضح أن هناك بطاقات صحية لذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن قانون التأمين الصحي لموظفي الاتحادية في الشارقة تم طرحه مسبقاً، وهناك متابعة حثيثة مع وزارة الصحة، وتم رفع الأمر لوزارة المالية، وهو في مراحله الأخيرة، وأتمنى أن يرى النور قريباً.

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