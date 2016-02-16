القطامي: القطاع الصحي الخاص شريك استراتيجي

أكد حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن الهيئة تعد قطاع الصحة الخاص شريكاً استراتيجياً، وهي على ثقة في قدراته ودوره الرئيس، في إحداث النقلة النوعية المطلوبة على المستوى الصحي.

كما أنها على يقين في أن الإمكانات التي يزخر بها القطاع الصحي الخاص من بنى تحتية وتجهيزات وكفاءات بشرية، ستسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية، وتحقيق أعلى معدلات رضا المتعاملين.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس مسؤولي مستشفيات ميدكير في دبي الذين أكدوا حرصهم على مواكبة مراحل التحول النوعي الذي تمضي فيه الهيئة. ضم الوفد الدكتور آزاد موبن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، وعلاء عطاري نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمستشفيات ميدكير، وأليشا موبن مديرة الاستراتيجيات المؤسسية بمجموعة أستر دي ام للرعاية الصحية.