استبعاد تأثر أسعار الأسماك بوقف »الشعري والصافي«

استبعد الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك تأثير قرار وقف تسويق أسماك الشعري والصافي العربي على أسعار الأسماك، خلال الفترة الممتدة من الأول من مارس وحتى 30 أبريل، في ظل وفرة الأصناف الأخرى وكثرة المعروض منها، فيما استبق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية دخول القرار حيز التنفيذ بتنفيذ حملة توعوية في سوق السمك بمنطقة الميناء بأبوظبي، للتأكيد على أهمية القرار الذي سيسهم في رفع مخزون أسماك الشعري والصافي العربي إلى 30 %، بعد تراجعه إلى 7% حالياً.

وكشف علي يوسف السعد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في تصريحات للصحافيين على هامش الجولة التفتيشية التوعوية أمس، عن تنفيذ برنامج توعية متكامل في أعقاب صدور القرار شمل أكثر من 207 منافذ بيع على مستوى الإمارة، للتأكيد على أهمية الالتزام بتطبيق القرار الذي ينص على وقف تسويق السمك الشعري والصافي العربي لمدة شهرين.

مشيراً إلى أنه مع دخول القرار حيز التنفيذ سيتم تنفيذ حملات تفتيشية على منافذ البيع لمراجعة التزامها، حيث يتم توجيه عقوبات تدريجية للمخالفين تبدأ بالإنذار، وصولاً للمخالفة والغرامة المالية التي تصل إلى 1000 درهم.

وقال، إن هذه القرار يعزز من جهود رفع المخزون من أسماك الشعري والصافي إلى 30% خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الجهاز سيعمل على متابعة تنفيذ هذا القرار عن كثب، ويتم توفير مفتشين متخصصين في مختلف منافذ البيع من أجل التأكد من عدم تسويق هذين النوعين طوال هذه المدة.

رقابة مستمرة

وأوضح أن أسواق السمك في أبوظبي تخضع لرقابة صارمة يومياً منذ ساعات الصباح الأولى، حيث تبدأ بالإشراف والفحص على مزاد السمك وحتى الساعة العاشرة ليلاً مع الموعد المحدد لإغلاق المحلات، وتتمثل مهام المفتشين خلال هذه الفترة في فحص الشحنات الواردة والتأكد من سلامتها واستقبال الأسماك المستوردة من خارج البلاد، وفحصها والتأكد من شهاداتها الصحية وإجراءات حفظها، ومن ثم التفتيش على محلات البيع والتنظيف بالسوق، والتأكد من سلامة الأسماك وسلامة البيئة المحيطة لضمان رقابة على مدار الساعة بسوق السمك.

وفرة المعروض

من جانبه، قال المستشار علي المنصوري رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك ورئيس جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، إن أعضاء الجمعية لديهم وعي كامل بأهمية هذا القرار وحريصون على تنفيذه، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الصيادين على مستوى الدولة يبلغ حالياً نحو 7000 صياد، منهم 100 صياد في أبوظبي.