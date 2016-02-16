سيف بن زايد: الإمارات واحة آمنة بجنودها الأوفياء

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان؛ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح أمس حفل تخريج دفعتي الطلبة المرشحين والجامعيين الـ26 ودورة الجامعيات العاشرة، والدفعة الثالثة من حملة الماجستير لكلية الشرطة وذلك بمقر الكلية في أبوظبي.

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن تخريج هذه الكوكبة الجديدة من أبناء الوطن، يضيف إنجازاً آخر إلى ما حققته القيادة العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات عملاقة في كافة المجالات، والتي نعيشها اليوم واقعاً ملموساً مشاهداً، والتي تحققت بفضل الدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،حفظه الله.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلـى للاتحاد حكام الإمارات.

وأضاف سموه، في تصريح له «إننا في هذه الاحتفالية، نقدم لقيادتنا ولشعب الإمارات وضيوفنا الكرام على أرضنا الطهور ثمرة من ثمار رعاية حكومتنا لمؤسسات المجتمع ولأبناء وبنات الوطن، هذه النخبة المميزة من الخريجين، الذين التحقوا اليوم بصفوف الشرف والعطاء، وعملوا بتفانٍ ومثابرة واجتازوا بنجاح متطلبات تخرجهم، وحازوا على نتائج مشرفة.

وتزودوا بأحدث العلوم الشرطية والقانونية، ليتولوا مسؤولياتهم بفخر واعتزاز جنوداً أوفياء لتبقى دولة الإمارات وبحمد الله تعالى واحة أمن واستقرار»، وتابع سموه في تدوينة نشرها عبر صفحته في تويتر «رجالٌ أقسموا بالله وعاهدوا الوطن والقياده والشعب أن تبقى الإمارات آمنة».

مباركة

وبارك سموه للخريجين والخريجات الجدد، داعياً إياهم إلى تطبيق القانون بحيادية وتجرد ونزاهة، واضعين نصب أعينهم أمانة الوطن وأمنه، وحثهم على مواصلة تنمية مهاراتهم البدنية والفكرية ومواكبة مستجدات العلوم، والالتحاق بالدراسات التخصصية العليا بما يتناسب والتحديات والتعامل مع المستجدات، وأن يكونوا القوة التي تقف إلى جانب الحق والعدل والعين الساهرة على أمن وسلامة الجميع.

وحث سموه الخريجين على مواصلة التعليم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم ومتابعة المستجدات لتقديم أفضل الخدمات الشرطية للمجتمع؛ بمختلف شرائحه وأفراده بوجوه باشّه، تُجسِّد مطلق النزاهة والأمانة والإخلاص وروح المسؤولية.

وبلغ عدد الخريجين 223 خريجاً وخريجة، بينهم 161 طالباً مرشحاً و60 من الطلبة الجامعيين، وطالبتان من الجامعيات، ومن بين الخريجين من الطلبة المرشحين 12 طالباً من 7 دول عربية شقيقة، هم طالب من دولة الكويت وطالبان من دولة قطر، وطالبان من مملكة البحرين، وطالبان من المملكة الأردنية الهاشمية، وطالبان من الجمهورية اليمنية وطالبان من دولة فلسطين، وطالب من جزر القمر.

حضر الحفل سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي العهد،، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس مؤسسة أمناء زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الإنسانية والخيرية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، واللواء طيار الشيخ أحمد بن طحنون رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وعدد من الشيوخ والوزراء.

كما حضر الحفل الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، واللواء محمد خلفان الرميثي؛ نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي؛ الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ.

واللواء محمد العوضي المنهالي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية وقادة الشرطة والمديرون العامون، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي، وكبار ضباط الشرطة والقوات المسلحة، وأعضاء وفود الطلبة الخريجين من الدول الشقيقة، وأولياء أمور الخريجين.

سيف الشرف

وكان حفل التخريج بدأ بدخول طابور العرض للميدان؛ ووصول الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ثم عزفت موسيقى الشرطة السلام الوطني، وتقدم قائد الاستعراض بالاستئذان من سموه لبدء مراسم التخريج، وبعدها قام سموه بتفقد طابور الخريجين.

وسلّم سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الطالب المرشح أحمد ناصر عبدالله النعيمي سيف الشرف لحصوله على الأول في المجموع العام، والأول في العلوم الأكاديمية، كما سلم سموه الجوائز للمتفوقين.

وأدى الخريجون القسم القانوني، أعقب ذلك مراسم تسليم علم الكلية من الدفعة الـ 26 الخريجة إلى الدفعة الـ27 ليبقى علم كلية الشرطة عالياً خفاقاً، ثم عزفت الموسيقى سلام العلم والسلام الوطني، وهتف الخريجون بعدها ثلاثاً بحياة صاحب السمو رئيس الدولة،حفظه الله، وتلا ذلك شلّة شعرية بعنوان «كلنا خليفة» ثم استأذن قائد الاستعراض من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بانصراف طابور العرض وانتهاء حفل التخريج والتقاط الصور التذكارية.

تطوير نوعية المناهج

وكان العقيد وليد سالم الشامسي، مدير عام كلية الشرطة، ألقى كلمة خلال الحفل قال فيها إن يوم التخرج ولحظات الفرح تحمل معها كل معاني السمو والإجلال سمواً بقيمة المناسبة والاحتفال، وجلالاً بقدر تشريفكم لتخريج كوكبة من خيرة أبناء الوطن وأخوة لهم من أبناء الدول الخليجية والعربية الشقيقة الذين يمثلون دفعة المرشحين والجامعيين الـ 26 والجامعيات الـ 10 والدفعة الـ 3 من حملة الماجستير.

تسليم

عقب مراسم التخريج سلم الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية يرافقه العقيد وليد الشامسي الشهادات للخريجين من دفعتي المرشحين والجامعيين الـ 26، والجامعيات الـ 10، والدفعة الـ 3 من طلبة الماجستير، في قاعة الاتحاد بالكلية، بحضور عدد من كبار قيادات وضباط وزارة الداخلية وأعضاء وفود الطلبة الخريجين من الدول الشقيقة وأولياء أمور الخريجين.