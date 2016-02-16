سلطان القاسمي يشهد مؤتمري الأدوية والتقنية الحيوية

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، افتتاح المؤتمر الدولي السابع لاكتشاف الأدوية والعلاج، والمؤتمر الدولي الرابع للتقنية الحيوية في كليات الطب بجامعة الشارقة.

بدأت فعاليات افتتاح المؤتمرين بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة رفع فيها أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب السمو حاكم الشارقة لرعايته وتشريفه للمؤتمرين ودعمه الدائم والمتواصل لجميع فعاليات جامعة الشارقة.

ورحب النعيمي بضيوف المؤتمرين بمن فيهم العلماء الحائزون جائزة نوبل الدكتور فريد مراد، والدكتور تسور هاوزن، والدكتور جون ماري لين، والمتحدث البارز الدكتور ريتشارد أتكينسون، والرئيس المشارك للمؤتمر الدكتور عطاء الرحمن، إلى جانب الزملاء، ونواب رؤساء الجامعات، والعمداء، والمديرين، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب جامعة الشارقة.

رؤية

وسلط مدير جامعة الشارقة الضوء على الرؤية التي تأسست عليها جامعة الشارقة، وهي نشر المعرفة بأعلى مستويات الجودة عبر منصة شاملة من البرامج الأكاديمية والمهنية المتميزة، إلى جانب تشجيع الإبداع والابتكار في مجالي البحث والمعرفة، وتعزيز الجوانب الشخصية والاجتماعية والأكاديمية والمهنية لجميع الطلاب، كما سلط الضوء على ما حققته الجامعة من تطورات خلال السنوات الماضية.

ولفت النعيمي إلى أن التحديات التي يواجهها الباحثون حالياً تشمل تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المسنين حول العالم، ومعالجة الأمراض الناجمة عن اتباعهم أنماط حياة غير صحية، سواء في الدول النامية أو المتقدمة، والحد من انتشار الأمراض المعدية في عالم مترابط.

استفادة

وألقى الدكتور فريد مراد الحائز جائزة نوبل، كلمة أثنى فيها على المستوى الذي وصلت إليها جامعة الشارقة بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وذلك من خلال إقامة المؤتمرات العلمية والبحثية التي تحقق نتائج إيجابية في خدمة المجال العلمي والبحثي.

ثم ألقى الدكتور عطاء الرحمن الرئيس المشارك للمؤتمر، كلمة أشار فيها إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتسخيرها لخدمة العلوم الصحية واكتشاف الأدوية لمختلف الأمراض.

تكريم

ثم تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتكريم المتحدثين الرئيسيين وهم الدكتور فريد مراد، والدكتور تسور هاوزن، والدكتور جون ماري لين، والدكتور ريتشارد أتكينسون، والرئيس المشارك للمؤتمر الدكتور عطاء الرحمن.

ويستمر المؤتمران إلى 18 فبراير ويتضمن برنامجهما العلمي المتكامل أكثر من 170 محاضرة، بالإضافة إلى أكثر من 150 عرض ملصقات ومعرضا مصاحبا، كما تتاح الفرصة لتبادل الأفكار ولقاء نخبة من الصيدلانيين والأطباء السريريين والأطباء الباطنيين وصناع القرار.

فضلاً عن مجموعة من كبار المتخصصين في التكنولوجيا الحيوية الذين سيستعرضون أحدث الاكتشافات والبحوث وفرص ممارسات وشراكات جديدة في ميدان التكنولوجيا الحيوية، كما يتيح المؤتمران للشركات العارضة إمكانية التواصل المباشر مع جمهور من خبراء التكنولوجيا الحيوية وصناع القرار لعرض علاماتها التجارية.