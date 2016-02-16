مقتل ثلاثة من قوات السلطات الليبية المعترف بها فى بنغازى

قتل ثلاثة من عناصر القوات الموالية للسلطات الليبية المعترف دوليا الاثنين اثناء تصدى هذه القوات لهجوم شنته مجموعات مسلحة معارضة غرب مدينة بنغازى فى شرق ليبيا.

ونقلت وكالة الانباء الليبية القريبة من هذه السلطات عن قائد عسكرى قوله "استشهد ثلاثة من جنود القوات المسلحة العربية الليبية غرب مدينة بنغازى اثناء تصدى الجيش الليبى لهجوم المجموعات الارهابية فى ضواحى المدينة".

وأضاف أن "صد هجوم المجموعات الارهابية اجبرها على التراجع والهروب"، وان أحد قادة هذا الهجوم وهو تونسى الجنسية قتل خلال المعارك.

وتشهد بنغازى منذ نحو عامين معارك يومية بين قوات السلطات المعترف بها دوليا بقيادة الفريق اول ركن خليفة حفتر من جهة، وجماعات مسلحة معارضة بينها تنظيمات متطرفة من جهة ثانية.

واكبر المجموعات المسلحة فى بنغازى تنضوى تحت مسمى "مجلس شورى ثوار بنغازى"، الذى يضم جماعة انصار الشريعة القريبة من تنظيم القاعدة.

والجمعة اسقطت طائرة "ميغ 23" تابعة للسلطات المعترف بها فوق مدينة بنغازى اثناء استهدافها مواقع لجماعات مسلحة معارضة، وذلك بعد اقل من اسبوع على تحطم طائرة حربية مماثلة فى منطقة قريبة.

وتعيش ليبيا فوضى امنية ونزاعا مسلحا على السلطة منذ اكثر من عام ونصف، تسعى الامم المتحدة إلى وضع حد له عبر توحيد السلطات فى حكومة وفاق وطنى تواجه الخطر الجهادى المتصاعد فى هذا البلد الغنى بالنفط.

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