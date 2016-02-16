تونسيون يغلقون الطريق بمنطقة المساترية احتجاجًا على وفاة سجين

>أغلق حوالى 300 تونسي، مساء الاثنين، الطريق الرابط بين ولايتى صفاقس والمهدية فى نطاق منطقة المساترية؛ وذلك احتجاجًا على وفاة أحد المواطنين بالسجن المدنى بالمهدية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن المحتجين قاموا بإشعال إطارات مطاطية، ورشق الوحدات الأمنية بالمواد الصلبة والزجاجات الحارقة (المولوتوف)، واستعمال بنادق الصيد.

وأكد البيان أن وحدات الحرس الوطنى اضطروا لاستعمال الغاز المسيل للدموع والطلق النارى الصوتى المطاطى ، بعد أن فشلت محاولاتهم لإقناع المحتجين بالتفرق وفتح الطريق.

وفى منطقة العامرة المحاذية للمساترية، اضطر رجال الشرطة لإطلاق النار فى الهواء على خلفية محاولة محتجين دهس رئيس مركز الشرطة.

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