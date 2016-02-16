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مسؤول ليبى لـ"اليوم السابع": الحكومة الجديدة تضم إسلاميين متشددين ولن تمرر

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مسؤول ليبى لـ"اليوم السابع": الحكومة الجديدة تضم إسلاميين متشددين ولن تمرر مسؤول ليبى لـ"اليوم السابع": الحكومة الجديدة تضم إسلاميين متشددين ولن تمرر
استبعد عضو مجلس النواب الليبى مفتاح كويدير، تمرير حكومة فائز السراج فى جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، لعدة أسباب منها إسناد حقائب وزارية لعناصر من الإسلاميين المتشددين الذين تم اقصائهم من قبل الشعب الليبى فى الانتخابات الأخيرة.

وشدد "كويدير" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا، على ضرورة أن تكون حكومة الوفاق الوطنى الليبية من المستقلين، موضحا أن المتشددين فرضوا نفسهم على رئيس المجلس الرئاسى، مؤكدا أن تيار كتلة السيادة الوطنية وهم كثر، وعقدوا العزم على عدم تمرير مهما ترتب عليها من النتائج.

وأكد أن أعضاء من الجنوب والوسط والغرب يرفضون الحكومة التى تم طرحها بشكلها الحالى، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب يعدون مذكرة للملتقى الحوار لإعادة تشكيل المجلس الرئاسى بحيث يكون رئيس ونائبين بدلا من 9 نواب.

وأوضح أن مجلس النواب الليبى على عدم ادخال المادة الثامنة من الاتفاق السياسى، رافضا قيام أى دول غربية أجنبية بعمليات عسكرية على الأراضى الليبية لأن ما يحدث شأن داخلى ليبى، مستنكرا تلويح الغرب بتطبيق العقوبات على نائب يمثل شعبه أمام أحد المؤسسات التشريعية المنتخبة وهو البرلمان.

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مصر 365

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