نجله: الزمالك عرض على حسن شحاتة تدريب الفريق بعد دقائق من القمة

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن الزمالك عرض على والده تدريب الزمالك بعد لقاء القمة أمام الأهلي بخمس دقائق فقط.

وكان الزمالك قد هُزم أمام الأهلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي لحساب الجولة 17 من الدوري المصري.

وقررت إدارة الزمالك بعد نهاية لقاء القمة إقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام "ميدو" وتعيين محمد صلاح مديرا فنيا مؤقتا.

وتحدث كريم شحاتة للبرنامج الإذاعي "في الاستاد" قائلا:"عُرض على والدي حسن شحاتة تدريب الزمالك بعد نهاية لقاء القمة بخمس دقائق".

واستدرك"والدي رفض العرض وأجل ذلك الأمر لبداية الموسم المقبل في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفريق حاليا".

وأتم"حسن شحاتة بالتأكيد تحت أمر الزمالك في أي وقت، لكن هناك عوامل يجب أن تتواجد داخل النادي حتى تساعد على نجاحه مثلما يحدث في الأهلي حاليا".