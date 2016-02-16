حوار في الجول – محمود علاء يتحدث عن هدفه في الزمالك وثقة مالودا والفرق بين صدقي وكارتيرون

سجل محمود علاء مدافع وادي دجلة هدف تقدم فريقه على الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الدوري المصري.. ويحاوره FilGoal.com.

وقدم محمود علاء مباراة قوية دفاعيا ونجح في تحويل عرضية من فلوران مالودا النجم الفرنسي المنضم حديثا لوادي دجلة إلى رأسية ممتازة في شباك أحمد الشناوي.

ويحاور FilGoal.com محمود علاء حول عدد من الأمور التي تحيط بالمباراة وفريقه.

- تقدم وادي دجلة على الزمالك ثم تعادل، فما رؤيتك للمباراة؟

كنت أتمنى أن نحقق الفوز على الزمالك لأنه كان سيحسن من ترتيبنا ويضعنا في مكانة نستحقها، وأرى أن دجلة لديه جهاز فني ولاعبين وإدارة على مستوى كبير من الاحترافية.

مستوانا يتقدم من مباراة لأخرى ونستحق أن نكون في مكانة أكبر ونشارك في البطولات الإفريقية.

- هل هدفك في الزمالك كان وراءه تدريبات أم أنها ظروف ملعب؟

الهدف توفيق من عند ربنا، كرة تدربنا عليها كثيرا وبطلها في المران دائما مالودا صاحب العرضيات.

- بالحديث عن مالودا، ما تأثير وجوده في الفريق؟

مالودا إضافة كبيرة جدا لوادي دجلة، لا أحد يمكن أن يشكك في قدراته، نجم كبير منحنا ثقة كبيرة في الملعب وقادر على إيصال المهاجمين للمرمى فضلا عن خبراته الكبيرة التي سينقلها لنا.

- تتعامل كثيرا مع عصام الحضري كيف ترى دوره؟

الحضري صمام أمان للفريق، يمنحنا كمدافعين نوع من الطمأنينة وجود السد العالي في ظهرنا.. أنا سعيد باللعب مع هؤلاء النجوم وهذه المنظومة الاحترافية.

- ما هي طموحك ما بعد وادي دجلة؟

عقدي ممتد لأربع سنوات وأود الاستمرار مع الفريق، وهدفي العودة للمنتخب مرة أخرى.. وأرى أن وادي دجلة خطوة في طريق عودتي لتمثيل بلدي.

كنت ضمن المنتخب في عهد بوب برادلي وأتمنى تكرار التجربة فهو حلمي منذ بدايتي وأشارك بشكل دائم مع الأندية التي ألعب فيها وأظهر بشكل جيد، ويبقى الاختيار وجهة نظر جهاز فني للمنتخب وأحترمها بالتأكيد.

- ما الفريق بين حمادة صدقي وكارتيرون؟

كل منهما له مزاياه، صدقي مدرب كبير وبدأ بشكل جيد جدا مع وادي دجلة لكن فترة التوقف أثرت على مستوى اللاعبين.. هو تاريخ كبير سواء مع سموحة ووصل معهم لنهائي الكأس والدورة الرباعية في الدوري.

أما كارتيرون هو على مستوى عال جدا ومنظم لأبعد الحدود وإيجابي جدا لا يتحدث في سلبيات، دائما يزيد الإيجابيات بإيجابيات أهم.

دائما يلعب على النتيجة ويرى دائما أن النتيجة أهم في ظل ضغط المباريات وتجميع النقاط، والأداء سيأتي مع الوقت.