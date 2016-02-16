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حازم إمام لـ في الجول: تجربة العمل في الزمالك أضافت إليّ.. ورد فعل الجمهور = بطولة

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حازم إمام لـ في الجول: تجربة العمل في الزمالك أضافت إليّ.. ورد فعل الجمهور = بطولة حازم إمام لـ في الجول: تجربة العمل في الزمالك أضافت إليّ.. ورد فعل الجمهور = بطولة

أكد حازم إمام رئيس الجهاز الفني والقائم بأعمال مدير الكرة السابق بالزمالك أنه لا يشعر بالندم حيال موافقته على التواجد في ناديه خلال الفترة الماضية.

وكان حازم إمام يعمل في الزمالك في الجهاز الفني مع المدرب أحمد حسام "ميدو" قبل أن يرحل الثنائي بعد الهزيمة أمام الأهلي في قمة الكرة المصرية بهدفين دون رد.

وتحدث الثعلب الصغير لـFilGoal.com قائلا:"كان هناك العديد من الأشخاص يشعرون بالقلق بعد موافقتي على العمل في الزمالك خلال الفترة الماضية".

واستدرك"لكن ما حدث مؤخرا جعلني أشعر وكأنني عدت للعب مرة أخرى أو سجلت هدفا جميلا وتوجت ببطولة".

وأكمل"تجربة العمل في الزمالك لم تقلل مني على العكس تماما بل أضافت ليا الكثير".

وأتم"تلك التجربة جعلتني أشعر بالسعادة بسبب رد فعل الجمهور حيالها".

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فيديو اليوم السابع