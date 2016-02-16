صلاح سليم .. وجاهز لمواجهة ريال مدريد

يستعد محمد صلاح جناح روما بقوة لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بعد تعافيه من إصابة مقلقة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على روما في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعب الأوليمبيكو.

صلاح خرج في الدقيقة 93 من مباراة فريقه ضد كاربي يوم الجمعة وهو يشكو من الإصابة في العضلة الضامة، في لقطة أقلقت جماهير مصر وروما.

وتدرب لاعب تشيلسي السابق بشكل طبيعي في اليوم التالي للمباراة، كما خاض مران الأحد الذي شهد حديثا خاصا بينه ولوتشانو سباليتي حول لقاء ريال مدريد.

لم يستقر المدرب الإيطالي على تشكيل فريقه أمام ريال مدريد حتى الآن، لكن صلاح ضمن تواجده في التشكيل الأساسي لروما.

فقد شهدت مباراة كاربي تألق نجم منتخب مصر الذي مرر كرة الهدف الأول وصنع الهدف الثاني وسجل الثالث بنفسه ليفوز فريق العاصمة بالمباراة 3-1.

شاهد ملخص لمسات صلاح أمام كاربي