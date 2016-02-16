خالد صلاح: ما فهمته من لقاء رئيس الوزراء أن قرارات صعبة قادمة لا محالة

أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن ما فهمه اليوم الاثنين، خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، عددا من رؤساء تحرير الصحف والكتاب، أن هناك قرارات صعبة قادمة فى الفترة المقبلة، على المصريين الاستعداد لها.

وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، أن حديث رئيس الوزراء اليوم لرؤساء تحرير الصحف، يدعوا إلى القلق بسبب الإجراءات التى ستتخذها الحكومة فى الفترة المقبلة، بسبب عجز الموازنة الذى وصل إلى 2.3 تريليون جنيه بسبب الديون، مشيرا إلى أن 75% من الموازنة العامة فى مصر تصرف على أجور الموظفين فى الحكومة وعلى الدعم، والخدمات المقدمة للمشروعات التى تنشئها الدولة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن رئيس مجلس الوزراء تطرق خلال حديثه لمشكلات السكة الحديد، والصرف الصحى والنية التحتية المتهالكة، لاسيما أن الدولة تحتاج إلى 32 مليار جنيه لتوصيل شبكات الصرف الصحى للقرى فيها، مضيفا:"رئيس الوزراء دعا رؤساء تحرير الصحف حتى يفهموا حجم المشكلات التى تعانى منها البلاد".

وأشار الكاتب الصحفى، إلى أن جزء مما يريد رئيس الوزراء القيام به خلال الفترة المقبلة، يهدف إلى صناعة الأمل، مضيفاً "القرارات الصعبة قادمة لا محالة، وفى اعتقادى أنه سيكون هناك قرارات أخرى جديدة تتعلق بمسائل دعم بعض السلع التى تُقدم فى البلد، بجانب إعادة تسعير الخدمات العامة".

وكشف خالد صلاح، عن أن رئيس الوزراء لا يريد تحميل البسطاء ضريبة أكبر فى مصر ، لكن المواطن المقتدر قد يفاجئ أن بعض السلع يعاد تسعيرها، حتى تتمكن المؤسسة بأن يكون لديها عائد كى تصرف منه، لاسيما أن 85% من بلادنا لا يوجد به صرف صحى ومرافق، محذرا من أنه حال عدم الاهتمام بذلك الأمر وتوفير التمويل اللازم ستنهار الدولة، موضحا:"رئيس الوزراء عاوز يفهمنا على الهادى إن فى أسعار هتزيد فى الفترة الجاية".

وطالب "صلاح"، المصريين بالاستعداد لهذه القرارات الصعبة التى ستفرض فى الفترة المقبلة، ويمكن أن تؤدى إلى مشكلة أكبر داخل الدولة وتزيد الأمور تعقيدًا، مضيفا:"أعتقد أن المصريين فاهمين الوضع، ونحن فى وضع صعب، وقد نكون فى وضع أصعب حتى يمكن أن نحقق الغايات المراد الوصول إليها".

بالصور.. وصول خالد صلاح وعبدالله السناوى وفهمى عنبه وعلاء حيدر للقاء رئيس الوزراء