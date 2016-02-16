إصابة 3 أشخاص إثر اصطدام قطار بجرار زراعى فى المنوفية وتوقف الحركة

أصيب 3 أشخاص ،منذ قليل، إثر اصطدام القطار رقم 692 خط المناشى بمحافظة المنوفية ، بجرار زراعى، خلال مروره من معبر غير قانونى بين محطة "الخطاطبة" و"كفر داود"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السادات العام، وتم تحرير محضراً بالواقعة.

وأكد مصدر بالسكة الحديد أنه تم إيقاف حركة سير القطارات على خط "المناشى"، لحين رفع الجرار الزراعى من على شريط السكة الحديد.

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