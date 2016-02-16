"زيزو": استمرارى فى قيادة الأهلى لعدم استطاعة المجلس التعاقد مع"أجنبى" كفء

أكد عبد العزيز عبد الشافى المدير الفنى الحالى للنادى الأهلى، أنه على دراية بأن استمراره فى قيادة الفريق لنهاية الموسم الجارى، جاء لعدم قدرة مجلس الإدارة على التعاقد مع مدير فنى أجنبى كفء يليق باسم ومكانة القلعة الحمراء.

أوضح زيزو، أنه يدرك تماماً أنه سيترك زمام القيادة الفنية فور نجاح المجلس فى التعاقد مع مدرب أجنبى، فى أى وقت خلال الموسم، لافتاً إلى أن القلعة الحمراء "بيته" ولا يمكن أن يتغاضى عن تلبية نداء بيته فى أى وقت وتحت أى مسمى، مضيفاً أن سعادة الجماهير الحمراء بانتصارات فريقهم ستظل فى المقام الأول بغض النظر عن المسمى الوظيفى أو طريقة التعيين.

وتابع المدير الفنى للأهلى، خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، فى برنامجه "القاهرة اليوم"، أن العمل الفنى مقتصر على الجهاز وأعضائه، مؤكداً أن مجلس الإدارة لا يتدخل فى أى عمل يخص الفنيات، والفريق الكروى برمته.