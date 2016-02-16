جابر نصارلـ"خالد صلاح": فتوى برهامى بعدم الالتزام بحظر النقاب دعوة للفوضى

أكد جابر نصار رئيس جامعة القاهرة أن دعوة "برهامى" إلى المنتقبات بعدم الالتزام بحظر النقاب والتوجه بشكواهن إلى المحكمة أمر غير معترض عليه فهو حق دستورى، مضيفاً "وبيننا وبينهم منصة القضاء".

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح على فضائية "النهار" إلى أن قول "برهامى" بأنه يجب عدم الالتزام بالقرار، فهذا أمر عجب إذ أنه يدعو إلى الفوضى وعدم احترام القانون، لأن القرار صادر عن رئيس جامعة القاهرة بصفته، وهو منذ صدوره ملزم للجميع ولن تستطيع إحداهن أن تخالفه، لافتا إلى أنه يأخذ القرارات التى يراها فى صالح المنظومة ولا ينجر إلى معارك جانبية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن قراره بحظر النقاب داخل المستشفيات الجامعية، ليس له علاقة بالدين، لكن ينظم عملية مداواة المرضى، ومن حق المريض أن يعلم ويعرف من يداويه، متسائلًا، "ياسر برهامى طبيب أطفال، فبأى صفة يقول إن القرار مخالف للشريعة؟، ولماذا لم يذهب ليستفتى دار الإفتاء والأزهر؟"، مشيرا إلى أن هناك 4 أطفال تم خطفهن من مستشفى قصر العينى بواسطة منتقبات وسجلت الكاميرات هذه السرقة، ولم يستطع أحد التعرف عليهن، فهذا سبب من أسباب منع ارتداء النقاب داخل المستشفيات الجامعية أيضًا.

- ياسر برهامى يدعو منتقبات جامعة القاهرة لعدم الالتزام بقرار حظر النقاب