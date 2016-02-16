وزير التعليم: المفاهيم الأساسية بمناهجنا لا تختلف عن نظيراتها بالدول المتقدمة

قال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، إن المفاهيم الأساسية الموجودة فى المناهج الدراسية بمصر لا تختلف عن نظيراتها الموجودة بالدول الخارجية المتقدمة، لكن لدينا مشكلة فى عرض تلك المناهج، لذلك تم تشكيل لجنة قومية مكونة من الوزارات ذات العلاقة بالعملية، والمجلس الاستشارى للتعليم، لأنها قضية مجتمع ككل.

وأضاف "الشربينى" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، أن ملف تطوير التعليم يحتاج إلى جهد كبير، ولكن هناك سعيا لإصلاحه، مؤكدا أنه فى بداية العام الدراسى القادم سنعمل بنسبة 70% من المناهج الجديدة، لاسيما أن هناك لجنة مشكلة من 100 أستاذ جامعى باختبارات جامعية مختلفة تساهم فى تطوير اللغة العربية والفلسفة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن أزمة عدم استلام الكتب الدراسية ترجع لسوء استخدام التلاميذ لـ"التابلت" المدرسى فى 7 محافظات، مشيرا إلى أن الكثافة الطلابية داخل الفصول وصلت فى بعض الأماكن إلى 130 طالبا داخل الفصل الواحد، وهذا يمثل 42% من النسبة النظام التعليمى، بحوالى 20 ألف مدرسة من 54 ألف مدرسة بمصر، "وأنا لا أستحى من هذا وأعترف بالمشكلة كى نحلها".

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