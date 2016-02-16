محافظ دمياط يطالب الشباب بتكوين شركة لجمع القمامة من المنازل

عقد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط ،عدة لقاءات جماهيرية، اليوم،لاستقبال وفود من شباب وأهالى قرى الشيخ ضرغام و دقهلة وكفر الغاب، ومدينة ميت أبو غالب، للاستماع إلى شكاواهم، وبحث مطالبهم، بحضور رؤساء المراكز والمدن، ورؤساء المصالح الخدمية المعنية .

وأجرى المحافظ اتصالا بعدد من المسئولين أثناء اللقاء ضمن مساعيه للبحث عن الحلول الفورية لمشاكل المواطنين.

والتقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بوفد من شباب وأهالى قرية الشيخ ضرغام حيث بحث المحافظ أهم المطالب والشكوى المتكررة من كثافة الأعطال والكسورات بخطوط مياه الشرب الجديدة التى تم تركيبها مؤخرا .

وعن مطلب أهالى القرية بتواجد دوريات تسهيل إجراءات خروج الصيادين للبحر، أكد المحافظ أنه سبق وأن قام بالتنسيق مع الجهات المختصة على تعيين 4 ورديات ،كما استجاب المحافظ لمطلب أهالى القرية بتكثيف التواجد الأمنى بالشوارع من الساعة 11 مساء ، وحتى الفجر ومخاطبة اللواء مدير أمن دمياط فى هذا الشأن .

كما استمع المحافظ لطلبات الأهالى بتثبيت فولت الكهرباء بالقرية ووجه بمخاطبة سامى بدير مدير فرع شركة الكهرباء لإزالة أسباب الشكوى.

وحول كثافة فصول مدرسة الشيخ ضرغام الإعدادية والابتدائية احلال وتجديد عدد من المدارس، أكد المحافظ أنه سيتم خلال أسبوع عرض خطة كاملة على الصفحة الرسمية لمدارس المحافظة بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية لبيان ما هو إحلال كلى أو جزئى أو صيانة.

وعن رصف عدد من شوارع القرية، طلب المحافظ من الاهالى الانتظار حتى الانتهاء من أعمال خطوط المياه وجميع المرافق.

واختتم المحافظ لقاءه بتوجيه النصح لأبناء و شباب قرية الشيخ ضرغام بعمل شركة بشكل قانونى لتجميع القمامة من المنازل فى أكياس وتعبئتها فى سيارات إلى المقلب الرئيسى فى قرية أبو جريدة، لافتا إلى أن المشروع سيوفر على الدولة المزيد من العبء والجهد بالإضافة إلى القضاء على الظاهرة من المنبع .