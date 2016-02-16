محافظ كفر الشيخ يوجه بضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين

كلف اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ ، اليوم الاثنين، أجهزة المتابعة والرقابة ومباحث التموين ، بعمل الحملات التموينية المفاجئة لضبط الأسعار ومنع التلاعب وتوفير السلع الغذائية الصالحة للمواطنين.

وشن رجال المتابعة التموينية بديوان عام محافظة كفر الشيخ حملة مكبرة مفاجئة على منافذ بيع السلع الغذائية والمخابز والمطاعم ومعامل الألبان الخاصة ومحطات بيع الوقود ، بـ 7 مراكز بالمحافظة وهم ؛ كفر الشيخ وقلين والرياض وسيدى سالم والحامول والبرلس وبلطيم ، برئاسة مصباح الشيخ مدير إدارة المتابعة التموينية بديوان عام المحافظة ، وعبد الفتاح على وكيل الإدارة ، وعبد المنعم رجب كبير باحثين ، ورفعت لبن كبير مفتشين بالمتابعة ، و مدحت كساب رئيس مجازر مديرية الطب البيطرى .

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 44 محضرا ما بين غش تجارى وفساد أغذية ، كان أبرزهم المحضر رقم 2313 جنح مركز كفر الشيخ لسنة 2016 ضد " ه . س . ش"صاحبة معمل منتجات ألبان لحيازتها جركن نشادر محظور استخدامه بجانب الملح المستخدم فى صناعة منتجات الألبان .

كما تم تحرير محضر رقم 980 ضد " ب . ص . م " وذلك لقيامه بتجميع 15 أسطوانة غاز منزلى لبيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر رقم 1615 جنح الرياض ضد " ع . ن . م" صاحب محل جزارة لحيازته 40 كجم لحوم بلدية عليها أختام مزورة بخلاف أن المتهم قام بذبح " أنثى العجول" وهو المخالف لقرار وزير الزراعة رقم 1930 لسنة 2013 الخاص بشروط ذبح عجول الجاموس الذكور فقط وقد تم إحالة الأمر للنيابة العامة .

كما تم تحرير محضر رقم 352 قسم ثانىكفر الشيخ ضد ” ن . ح . أ ” صاحبة مخبز بلدى مدعم لإنتاجها خبز بلدى غير مطابق للمواصفات القانونية ، وأيضاً تم تحرير محضر رقم 1856 جنح البرلس ضد " م . ف . ب"صاحب مطعم مشويات هابى ميلز بشارع بورسعيد بمدينة بلطيم وذلك لحيازته ( 5 كجم لحم مفروم بدون بيانات ) كما تم تحرير محضر رقم 1859 جنح البرلس ضد " س . م . ب " صاحب مطعم مشويات وذلك لمنعه رجال الضبط القضائى من التفتيش على المطعم وتم تحويله للنيابة ، كما تم تحرير محضر رقم 2157 جنح البرلس ضد "م . س . ب " المدير المسئول عن أحد معامل الألبان وذلك لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمعمل .

كما تم تحرير محضر رقم 1614 جنح الرياض ضد " خ . ش . ت " صاحب محل جزارة بالرياض لحيازته 5 كجم لحوم بلدية غير مختومة بخاتم المجزر الحكومى حيث تم التحفظ عليها لحين قرار النيابة ، كما تم ضبط عدد ( 1 ) أسطوانة غاز منزلى داخل منفذ بيع دواجن بأحد المنافذ السلع الغذائية بمدينة كفر الشيخ وعليه تم تحرير محضر رقم 612 ضد " س . خ .م " لاستخدامه أسطوانة منزل داخل محل تجارى هذا وقد تنوعت باقى المحاضر مابين مزاولة نشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن أسعار تقاوى المحاصيل الزراعية والمبيدات الحشرية وعرض لحوم معرضة مكشوفة ومعرضة للتلف وغيره وتم التحفظ على كافة المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بحقها .

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