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جامعة كفر الشيخ تفوز بذهبية كرة القدم فى أسبوع المدن الجامعية الرابع

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جامعة كفر الشيخ تفوز بذهبية كرة القدم فى أسبوع المدن الجامعية الرابع جامعة كفر الشيخ تفوز بذهبية كرة القدم فى أسبوع المدن الجامعية الرابع
فاز فريق جامعة كفر الشيخ لكرة القدم بالمركز الأول محققاً الميدالية الذهبية فى مسابقة أسبوع المدن الجامعية الرابع الذى تستضيفه جامعة كفر الشيخ، على فريق جامعة أسيوط 5 مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الاثنين بالصالة المغطاة بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ.

وجاء فريق جامعة أسيوط فى المركز الثانى فى المسابقة التى ضمت 18 فريقا المشاركين فى أسبوع المدن الجامعية من 18 جامعة مشاركة.

ووزع الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة الجوائز والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الفائزة.

جامعة كفر الشيخ تفوز بذهبية كرة القدم (1)

جامعة كفر الشيخ تفوز بذهبية كرة القدم (2)
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