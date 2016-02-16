جامعة كفر الشيخ تفوز بذهبية كرة القدم فى أسبوع المدن الجامعية الرابع

فاز فريق جامعة كفر الشيخ لكرة القدم بالمركز الأول محققاً الميدالية الذهبية فى مسابقة أسبوع المدن الجامعية الرابع الذى تستضيفه جامعة كفر الشيخ، على فريق جامعة أسيوط 5 مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الاثنين بالصالة المغطاة بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ.إعلان - Ads إعلان - Ads
وجاء فريق جامعة أسيوط فى المركز الثانى فى المسابقة التى ضمت 18 فريقا المشاركين فى أسبوع المدن الجامعية من 18 جامعة مشاركة.
ووزع الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة الجوائز والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الفائزة.
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