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محافظ الإسكندرية: تخصيص 20 فدانا لنادى الاتحاد السكندرى ببرج العرب

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محافظ الإسكندرية: تخصيص 20 فدانا لنادى الاتحاد السكندرى ببرج العرب محافظ الإسكندرية: تخصيص 20 فدانا لنادى الاتحاد السكندرى ببرج العرب
قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، إنه سيتم تخصيص 20 فدانا جديدا لنادى الاتحاد ببرج العرب لخدمة أكبر قطاع من الشباب.

جاء ذلك خلال افتتاح بطولة البحر المتوسط الدولية لكرة اليد المقامة بالصالة المغطاة بنادى الاتحاد بالإسكندرية حتى يوم 21 شهر فبراير الجارى، وأكد محافظ الإسكندرية المهندس محمد عبد الظاهر على أن الإسكندرية بلد الأمن والأمان، وأن تنظيم البطولة بها خير دليل على ذلك، ووعد بافتتاح أندية جديدة ببرج العرب.

يذكر أن البطولة يشارك بها منتخبات وتونس والجزائر وتركيا والسعودية والأردن، وقد فاز فى مباراة الافتتاح منتخب مصر لكرة اليد على منتخب تركيا وجاءت نتيجة المباراة 24 /18 لصالح الفريق المصرى.

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مصر 365

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