عرض 20 ابتكار وبحث فى اليوم الثانى "للمؤتمر العلمى" بجامعة المنصورة

استكملت أمس الإثنين، فعاليات المؤتمر العلمى الرابع للأبحاث والابتكارات بكلية العلوم بجامعة المنصورة، لليوم التانى على التوالى، ومناقشة مجموعة من الإختراعات والإبتكارات لمختلف الطلاب على مستوى الجامعات المصرية، بقاعات المناقشات بكلية العلوم.

وقدم الطالب أحمد مصطفى شحاتة، الطالب بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، قسم حاسبات ابتكار لعبة في مجال التوعية الصحية، واسمها hoga ومنها منتج ورقى ومنتج ديجيتال، وذلك لمعالجة الفيروسات الكبدية ومنها فيروس سى، واللعبة عبارة عن عدد من الكروت لتعليم كيفية انتقال الفيروسات الكبدية ومده الحصانة والتاثير وكيفية الوقاية منها.

كما قدم الطالب محمد السعيد السخاوى الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات ابتكار "كيفية السيطرة على الخلايا داخل جسم الكائن الحى باستخدام البرمجة، "وذلك باستخدام شريحة تحتوى على مجموعة من انزيمات القطع والنسخ واللحام وقدم هذا البحث لمواجهة مرض السرطان.

كما قدم الطالب محمد صبرى طالب بكلية الهندسة قسم الكهرباء بجامعة جنوب الوادى والذى قدم بحثه في استخدام الذكاء الصناعى في استقرار الشبكة الكهربية .

وتقدم أحمد رزق طالب في الصف الثانى الثانوى، بالفكرة low cost minesweepers robot لاطفاء الحرائق عن طريق جهاز الاستشعار، ويكشف عن درجه الاشعال و يقوم بمسح وراء الحرائق،

وقدم مصطفى عادل الطاهر، بجامعة القاهرة، توليد طااقه كهربائيه عن طريق التنافر المغناطيسى لحل مشكله انقطاع الكهرباء في مصر، وياسين شحات محمد جامعة جنوب الوادي، قدم مولد كهرباء يعمل ذاتيا وهو عبارة عن محرك بقوة 12 فولت يعمل على التوالي مع محرك 220 فولت بقدرة من 4 – 12000 وات لهدف الحصول على تيار كهربى بدون مقابل من مؤثرات خارجية.

وعرضت الطالبة أسماء محمد بجامعة اسوان ابتكار طريقة جديدة لانتاج البيوجاز، لتوليد طاقة جديدة، عن طريق المخلفات ويمكن استخدامها في السيارات، عن طريق وضع المخلفات في مخمر لمده من 3 أيام الى 5 أيام، وينتج عنها غازات ويمكن استخدام السماد الناتج عنه في الزراعة، والطالب عاطف حسن محمد أبو العيد، بجامعة الأزهر، قام بعمل جهاز يوضع في المصانع لتنقيه المياه من المواد السامة، والمواد التي تحتوى على مخلفات ثقيلة لتكون هذه المياه صالحة للزراعة، والطالبة سلمى هاشم محمد جامعة الإسكندرية قامت بابتكار عمل جهاز لاستخدام المياه التي تخرج من التكيفات في الرى لانها تكون صالحة، وتستخدم أيضا في تغير درجات حراراة الصوب الزجاجية، التي تستخدم في الزراعة، على حسب الوضع المطلوب،

والطالب احمد حسن الشحات جامعة المنوفية قام بتصميم طائرة بدون طيار، رباعيه المحركات تستشعر الأحياء تحت الأنقاض، عن طريق جهاز الاستشعار مداه عشرة أمتار، ويزيد بزياده power ويستشعر درجة حرارة الحريق وحاله المصابين.



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