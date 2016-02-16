حمودي يحاول استعادة قوته مع الزمالك بتدريبات إضافية منفردة

حرص أحمد حمودي جناح الزمالك على خوض تدريبات بدنية إضافية بشكل منفرد بناء على طلبه من الجهاز الفني بقيادة محمد صلاح ومدرب الأحمال هاردي توفيق.

وعلم FilGoal.com عقب التدريبات الخفيفة التي خاضها الفريق الأساسي الذي لعب مباراة وادي دجلة طلب من هاردي توفيق خوض بعض التدريبات المنفردة.

ويريد حمودي استعادة قوته البدنية ولياقته بعد المستوى الذي قدمه في المباريات الأخيرة مع الزمالك.

وقاد محمد صلاح تدريبا كاملا للمستبعدين الذين لم يشاركوا في مباراة وادي دجلة التي انتهت بالتعادل 1-1، بينما أدى اللاعبون الذين شاركوا في المباراة تدريبا خفيفا.

وطلب حمودي من الجهاز الفني خوض المران كاملا ثم انتقل إلى هاردي توفيق وطالبه ببعض التدريبات البدنية.

وحرص هاردي توفيق على تشجيع حمودي وقال له إنه هنا من أجل مساعدته لكن عليه الحذر من تلاحم المباريات حتى لا يتعرض لإصابة.

ولعب حمودي مع الزمالك 13 مباراة في كل البطولات وسجل هدفين فقط منذ انضمامه الصيف الماضي.