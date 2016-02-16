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اتحاد الكرة: لا بديل عن برج العرب لمباراة الأهلي والمصري

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اتحاد الكرة: لا بديل عن برج العرب لمباراة الأهلي والمصري اتحاد الكرة: لا بديل عن برج العرب لمباراة الأهلي والمصري

كرر ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة تأكيده على أن مباراتي الأهلي والمصري في الدوري هذا الموسم ستقام بملعب برج العرب.

وقال سويلم عبر قناة (صدى البلد):"لا يوجد بديل آخر للقاء الأهلي والمصري سوى ملعب برج العرب".

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أكد أن ناديه لم يتلق أي إخطار رسمي بشأن مواجهة الفريق البورسعيدي بهذا الملعب.

وفي هذا الصدد، تحدث المدير التنفيذي لاتحاد الكرة"هناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية، وحصلنا على موافقات شفهية من المسئولين بوزارة الداخلية والأمانة العامة للقوات المسلحة".

وأتم"الخطابات الرسمية ستصل اتحاد الكرة خلال ساعات بلا شك".

ويلتقي الأهلي والمصري يوم الاثنين المقبل في مباراة مؤجلة من الدور الأول للدوري.

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