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عقب أول تدريب مع بنفيكا - الغباشي لـ في الجول: ردود الفعل إيجابية

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عقب أول تدريب مع بنفيكا - الغباشي لـ في الجول: ردود الفعل إيجابية عقب أول تدريب مع بنفيكا - الغباشي لـ في الجول: ردود الفعل إيجابية

"الأجواء هنا رائعة للغاية" بهذه التصريحات بدأ المهاجم المصري الشاب أيمن الغباشي والذي يخوض فترة معايشة في صفوف فريق بنفيكا البرتغالي.

وكان الغباشي قد فاز بمسابقة برنامج "ذا فيكتوريس" والتي تتيح له قضاء فترة معايشة في صفوف بنفيكا بالإضافة لمبلغ مالي كبير.

ووصل مهاجم فريق نجوم المستقبل منذ ثلاثة أيام للأراضي البرتغالية وخاض اليوم أول تدريب له مع الفريق البرتغالي.

وفي تصريحات لـFilGoal.com تحدث الغباشي في هذا السياق قائلا: ""لقد شاركت اليوم في أول تدريب لي مع بنفيكا، ردود الفعل كانت إيجابية جدًا".

"شعرت باهتمام من مدرب الفريق وتحدث معي عقب نهاية التدريب وأشاد بي كثيرًا".

"الأجواء هنا رائعة، وأشعر بارتياح بعد التدريب الأول لي مع بنفيكا، وأتمنى التوفيق في قادم الأيام".

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