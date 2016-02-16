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"تموين المنوفية" تضبط مصنعا للألبان يعمل بدون تراخيص

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"تموين المنوفية" تضبط مصنعا للألبان يعمل بدون تراخيص "تموين المنوفية" تضبط مصنعا للألبان يعمل بدون تراخيص
تمكن قسم مباحث بالمنوفية برئاسة الرائد باهر عدلى وكيل مباحث التموين تحت إشراف اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، من ضبط مزرعة دواجن مكونة من طابق واحد على مساحة حوالى 15 قيراطا تقريبا ملك مصطفى . م . ع ومقيم دائرة المركز، وتم ضبط حوالى 25 طنا من الجبن منتج نهائى عليها بعض الأتربة.

كما تم ضبط 500 كيس من البلاستيك، 300 شيكارة خاصة بملح الطعام بداخلهم لبن رايب فى مراحل الإنتاج، 150 شيكارة ملح طعام أبيض، 2 ميزان حساس، 2 ميزان طبلية، 10 شيكارة بلاستيك "فارغة" لتعبئة المنتج النهائى عليها علامات لشركات مرخصة، 500 كرتونة لتعبئة المنتج النهائى ومعدات تصنيع، تم أخذ عينات لفحصها بمعرفة المعامل المختصة بوزارة الصحة.

بمواجهة مالك المزرعة أفاد بقيامه بتصنيع منتجات الألبان ولم يقدم ثمة تراخيص لإدارة المصنع، تم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 3462 جنح مركز تلا لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365

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