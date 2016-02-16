ضبط أجهزة لاسلكى وكاميرات مراقبة وأدوات جنسية مهربة من الصين بميناء السخنة

تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس، بالاشتراك مباحث ميناء السخنة، من ضبط أجهزة لاسلكى وكاميرات مراقبة وأسلحة بيضاء وأدوات جنسية محظور دخولها البلاد ،فى حاوية قادمة من الصين عبر ميناء السخنة بالسويس.

تلقى اللواء عاطف غراب، مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويسن اخطارا من اللواء هشام درويش، مدير مباحث محور قناة السويس يفيد بورود معلومات مفادها قيام إحدى الشركات، باستيراد بضائع مهربة ومحظور دخولها البلاد لإخلالها بالأمن العام داخل حاوية من الصين الى ميناء السخنة .

>على الفور تم تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات، وبفحص وتفتيش الحاوية ، تم العثور على 4900 سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" و4 قطع سلاح أبيض كبيرة "سيف ذات نصل حاد بجراب زينة" و50 جهاز لاسلكى و25 قطعة أدوات جنسية مطاطية ، و198 كاميرة مراقبة تستخدم فى عمليات المراقبة دون الحصول على أذن مسبق.