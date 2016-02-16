أخبار عاجلة

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
الأخبار - عاجل : إنفجار بمحيط كنيسة مارمرقس بالأسكندرية ووقوع عدد من الإصابات -
بعد التفجيرين.. خبراء أمنيون: الإرهاب سيستمر -
«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين -
تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط أجهزة لاسلكى وكاميرات مراقبة وأدوات جنسية مهربة من الصين بميناء السخنة

Google+ Print
ضبط أجهزة لاسلكى وكاميرات مراقبة وأدوات جنسية مهربة من الصين بميناء السخنة ضبط أجهزة لاسلكى وكاميرات مراقبة وأدوات جنسية مهربة من الصين بميناء السخنة
تمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس، بالاشتراك مباحث ميناء السخنة، من ضبط أجهزة لاسلكى وكاميرات مراقبة وأسلحة بيضاء وأدوات جنسية محظور دخولها البلاد ،فى حاوية قادمة من الصين عبر ميناء السخنة بالسويس.

تلقى اللواء عاطف غراب، مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويسن اخطارا من اللواء هشام درويش، مدير مباحث محور قناة السويس يفيد بورود معلومات مفادها قيام إحدى الشركات، باستيراد بضائع مهربة ومحظور دخولها البلاد لإخلالها بالأمن العام داخل حاوية من الصين الى ميناء السخنة .
>على الفور تم تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة المعلومات، وبفحص وتفتيش الحاوية ، تم العثور على 4900 سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" و4 قطع سلاح أبيض كبيرة "سيف ذات نصل حاد بجراب زينة" و50 جهاز لاسلكى و25 قطعة أدوات جنسية مطاطية ، و198 كاميرة مراقبة تستخدم فى عمليات المراقبة دون الحصول على أذن مسبق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365