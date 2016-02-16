العناية الإلهية تنقذ أهالى قرية ببنى سويف بعد اشتعال النيران بسيارة بوتاجاز

انقذت العناية الإلهية أهالى قرية "كوم ادريجة" التابعة لمركز الواسطى، شمال محافظة بنى سويف، عقب انفجار سيارة محملة بأسطوانات البوتاجاز ومصرع سائقها، على الطريق الزراعى "القاهرة- أسوان" أمام القرية.

وتلقى اللواء محمود العشرى مدير أمن بنى سويف، إخطارا من العميد هشام غريب، مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد باشتعال النيران داخل السيارة نقل رقم" 7466 أ و " محملة بأسطوانات البوتاجاز، عقب انقلابها، ومصرع سائقها.

وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنوا من إخماد الحريق قبل انفجار إسطوانات البوتاجاز

وأوضحت التحريات الأولية أن الإطار الأمامى للسيارة انفجر ، مما أدى لاصطدام السيارة بحاجز خرسانى أمام القرية ، ما أدى إلى انقلابها، واشتعال النيران بالسيارة .

تم نقل الجثة لمستشفى الواسطى المركزى، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.