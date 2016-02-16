حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 16/2/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:
>التخطيط للعمل يجنبك الكثير من المشاكل، لذا إن قابلتك بعض المشاكل فى عملك، فاهدأ، وضع خطة واضحة، ستتجنب بهذه الخطة الكثير من إهدار الوقت والجهد.
على الصعيد العاطفي:
>بُعد المسافة والمكان قد يُشكل عائقًا فى العلاقة العاطفية، لكنه ليس بالعائق القوى إن كانت العلاقة بينكما وطيدة، فلن يؤثر فيها أى بُعد.
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>إن واجهتك بعض الآلام الجسدية، عليك بالاسترخاء فقط، وأخذ قسط كبير من الراحة، وكل الأشياء ستكون بخير وعلى ما يرام، فقط اعطى لجسدك الراحة التى يريدها .
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>إن شعرت ببعض الارتباك، وعدم قدرتك على حسم الأمور فعليك فقط بالجلوس مع نفسك وإعادة تقييم أمورك، وكل جوانب حياتك.. وستجد كل الأمور بخير.