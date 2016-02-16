أخبار عاجلة

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
الأخبار - عاجل : إنفجار بمحيط كنيسة مارمرقس بالأسكندرية ووقوع عدد من الإصابات -
بعد التفجيرين.. خبراء أمنيون: الإرهاب سيستمر -
«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين -
تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 16/2/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 16/2/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 16/2/2016

على الصعيد المهني:


>التخطيط للعمل يجنبك الكثير من المشاكل، لذا إن قابلتك بعض المشاكل فى عملك، فاهدأ، وضع خطة واضحة، ستتجنب بهذه الخطة الكثير من إهدار الوقت والجهد.

على الصعيد العاطفي:


>بُعد المسافة والمكان قد يُشكل عائقًا فى العلاقة العاطفية، لكنه ليس بالعائق القوى إن كانت العلاقة بينكما وطيدة، فلن يؤثر فيها أى بُعد.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>إن واجهتك بعض الآلام الجسدية، عليك بالاسترخاء فقط، وأخذ قسط كبير من الراحة، وكل الأشياء ستكون بخير وعلى ما يرام، فقط اعطى لجسدك الراحة التى يريدها .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>إن شعرت ببعض الارتباك، وعدم قدرتك على حسم الأمور فعليك فقط بالجلوس مع نفسك وإعادة تقييم أمورك، وكل جوانب حياتك.. وستجد كل الأمور بخير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى