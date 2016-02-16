حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 16/2/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>التخطيط للعمل يجنبك الكثير من المشاكل، لذا إن قابلتك بعض المشاكل فى عملك، فاهدأ، وضع خطة واضحة، ستتجنب بهذه الخطة الكثير من إهدار الوقت والجهد.>بُعد المسافة والمكان قد يُشكل عائقًا فى العلاقة العاطفية، لكنه ليس بالعائق القوى إن كانت العلاقة بينكما وطيدة، فلن يؤثر فيها أى بُعد.>إن واجهتك بعض الآلام الجسدية، عليك بالاسترخاء فقط، وأخذ قسط كبير من الراحة، وكل الأشياء ستكون بخير وعلى ما يرام، فقط اعطى لجسدك الراحة التى يريدها .>إن شعرت ببعض الارتباك، وعدم قدرتك على حسم الأمور فعليك فقط بالجلوس مع نفسك وإعادة تقييم أمورك، وكل جوانب حياتك.. وستجد كل الأمور بخير.