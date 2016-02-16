أخبار عاجلة

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
الأخبار - عاجل : إنفجار بمحيط كنيسة مارمرقس بالأسكندرية ووقوع عدد من الإصابات -
بعد التفجيرين.. خبراء أمنيون: الإرهاب سيستمر -
«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين -
تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 16/2/2016

Google+ Print
برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 16/2/2016 برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 16/2/2016

على الصعيد المهني:


>على الصعيد المهنى أنت شخص متحمس لعملك وتحاول دائمًا تحقيق خطوات بعيدة المدى، قادر على تحمل المسئولية مهما كانت صعبة حاول أن تستمر فى ذلك الطريق حتى تصل إلى أهدافك وتحقق النجاح المطلوب منك، تعمل على تطوير مشروعك وهذا من الأمور الجيدة فى شخصيتك.

على الصعيد العاطفى :


>يدق الحب باب قلبك من جديد حاول أن تفتح الباب ولا تنظر خلفك على الماشى الذى ذهب مهما كان أليم فهناك خير كثير فى الطريق إليك، لا تحاول أن تحمل الحبيب فوق طاقته بل حاول أن تحتوى متطلباته سواء كبيرة أو صغيرة فهذا أفضل من التجاهل الذى تحاول أن تمشى خلفه.

برج الدلو على الصعيد الصحي:


>تحاول أن تمارس الرياضة التى تعشقها بعد فترة انقطاع طويلة، اسع للتمرين الجيد فهذا سيساعدك على تخطى الأزمات الصحية بكل سهولة، لا تحزن على ضياع صحتك فأنت السبب وراء ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>تتوقع الأبراج لمواليد برج الدلو أخبار جميلة فى الفترة المقبلة، تجد نصفك الآخر بعدما قضيت وقت طويل فى البحث عنة حاول أن تحافظ علية من الضياع فأنت ستكون سعيد معه بكل تأكيد، تتحقق لك الكثير من المشاريع التى حلمت بها فى مجال عملك وسوف يرى العالم نتيجة تعبك وستتحقق لك كثير من الأمانى على أرض الواقع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى