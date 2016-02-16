برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 16/2/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى :

برج الدلو على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>على الصعيد المهنى أنت شخص متحمس لعملك وتحاول دائمًا تحقيق خطوات بعيدة المدى، قادر على تحمل المسئولية مهما كانت صعبة حاول أن تستمر فى ذلك الطريق حتى تصل إلى أهدافك وتحقق النجاح المطلوب منك، تعمل على تطوير مشروعك وهذا من الأمور الجيدة فى شخصيتك.>يدق الحب باب قلبك من جديد حاول أن تفتح الباب ولا تنظر خلفك على الماشى الذى ذهب مهما كان أليم فهناك خير كثير فى الطريق إليك، لا تحاول أن تحمل الحبيب فوق طاقته بل حاول أن تحتوى متطلباته سواء كبيرة أو صغيرة فهذا أفضل من التجاهل الذى تحاول أن تمشى خلفه.>تحاول أن تمارس الرياضة التى تعشقها بعد فترة انقطاع طويلة، اسع للتمرين الجيد فهذا سيساعدك على تخطى الأزمات الصحية بكل سهولة، لا تحزن على ضياع صحتك فأنت السبب وراء ذلك.>تتوقع الأبراج لمواليد برج الدلو أخبار جميلة فى الفترة المقبلة، تجد نصفك الآخر بعدما قضيت وقت طويل فى البحث عنة حاول أن تحافظ علية من الضياع فأنت ستكون سعيد معه بكل تأكيد، تتحقق لك الكثير من المشاريع التى حلمت بها فى مجال عملك وسوف يرى العالم نتيجة تعبك وستتحقق لك كثير من الأمانى على أرض الواقع.