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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 16/2/2016

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 16/2/2016 حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 16/2/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>تتولى منصب قيادى لكنك لن تجيد التعامل مع الأمور، ومعاملتك لبعض الأشخاص وفقًا على أهوائك وعلاقتك الشخصية بهم، لن تفيدك فى محيط العمل، وتضيع مجموعة من الفرص، ربما لم تأت إليك بهذا الشكل مرة آخرى، حاول أن تتعامل باتزان مع أوضاعك المهنية.
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على الصعيد العاطفي:


>تجيد التعامل مع الحبيب، إلا أن المشكلات المهنية تسيطر على تفكيرك، ما يثير غضب شريك حياتك، ربما يكون الحديث بشكل مباشر فى مشكلاتك مع الحبيب حل جيد هذه المرحلة، ليتقبل ظروفك ومشكلاتك، وتحتاج لأحياء الأجواء الرومانسية التى كانت تجمعكم دائمًا.
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برج الحمل على الصعيد الصحي:


>حالتك الصحية مستقرة، إلا أن بعض الأعراض الطارئة مثل الصداع وارتفاع طفيف فى ضغط الدم، من الممكن أن يواجهوك الفترة المقبلة، بسبب مشكلاتك فى محيط العمل التى تشغل جزءا كبيرا من تفكيرك، وتسبب نوعًا من التوتر لك، عليك بتناول المشروبات المهدئة مثل الليمون والينسون والنعناع.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة صعبة فى محيط العمل، بعض ضياع فرصة كان يحلم بها منذ فترة كبيرة، بسبب تعامله مع الأشخاص فى العمل على حسب مزاجه الشخصى وعلاقته الشخصية بهم، ويؤثر ذلك على حالته العاطفية التى ستتوتر قليلاً هذه الفترة، وقضاء أوقات هادئة بعيدة عن التوتر ربما تساعد مولود الحمل على اعادة ترتيب أولوياته.

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مصر 365

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