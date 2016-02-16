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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 16/2/2016

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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 16/2/2016 حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 16/2/2016

على الصعيد المهني:


>أنت على موعد مع السعادة اليوم، تطرح مجموعة من الأفكار تلقى قبولاً من قبل رؤسائك وزملائك فى محيط العمل، وتبدأ سريعاً فى تنفيذها بمعاونة الأصدقاء المقربين، تتعامل مع المشكلات فى العمل بطريقة مرنة دون أن تقحم نفسك فى نتفاصيل، من الممكن أن تعطلك على مهامك الخاصة.
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على الصعيد العاطفى:


> تعيش فترة مستقرة مع شريك حياتك، بعد المشكلات الكثيرة التى واجهتكم الفترة الماضية، أنت من الأشخاص الذين يعتقدون إنهم دائماً على حق، لكن هذا غير صحيح، استمع لآراء الآخرين، ولا تجعل الأمور كلها تسير فى اتجاه واحد وفقاً لوجهة نظرك، استثمر خبرتك فى التعامل مع مشكلات العمل فى الحياه الشخصية.
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برج السرطان على الصعيد الصحى:


> أوضاعك الصحية غير مستقرة، بالرغم من استقرارك النفسى بفضل النجاح المهنى، تهمل كثيراً فى النواحى الغذائية، ولا تعرف كيف تسيطر على عاداتك الخاطئة فى تناول الوجبات السريعة، حاول أن تكون أكثر اتزانًا فى حالتك الصحية، حتى لا تندم بعد ذلك.
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة من الحماس والإنجاز فى محيط العمل، وتتحسن أحواله المالية بشكل ملحوظ فى الفترة المقبلة، بعد مرحلة الفتور الفكرى التى ظلت مسيطرة عليه لفترة كبيرة، وانفراجة بينه وبين شريك حياته، ومشكلات متراكمة ستحل بفضل مرونة مولود السرطان

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مصر 365

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