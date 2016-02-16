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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 16/2/2016

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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 16/2/2016 حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 16/2/2016

على الصعيد المهني:


>للأسف مجموعة من المشاكل ستحيط بأبناء هذا البرج ربما يكون التكاسل والتراخى عن العمل كان السبب ورائها، لذلك يجب أن يستعيدوا نشاطهم مرة أخرى ويحاولون الرجوع إلى مستواهم الحقيقي حتى ينقذوا ما يمكن إنقاذه ويتخلصوا من أى آثار سلبية قد تلحق بهم فى عملهم.

على الصعيد العاطفي:


> ما زالت مشاكل مثل الغيرة والشكك تحيط بأبناء هذا البرج، وما زالوا هم فى حيرة من أمرهم بين اختيارين الاستمرار أو الانفصال الأمر الذى طالما حاولوا أن يحسموه دون نهاية واضحة، لذلك يجب أن يأخذوا هدنة مع أنفسهم حتى يدركون ما يريدوا أن يفعلوا.
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برج العقرب على الصعيد الصحي


> مشاكل صحية ناتجة عن الضغوط العصبية من الممكن أن تلحق بهم مثل سقوط الشعر أو أعراض القاولون العصبى، لذلك يفضل أن نتابع أولاً بأول ونخضع للفحوصات حتى نتخلص من أى مشكلة من البداية.
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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


> للأسف بعض المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج سواء على المستوى العملى أو العاطفى أو حتى الصحى لكن الصبر سيكون مفتاح حل الأزمة.

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مصر 365

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