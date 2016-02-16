حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 16/2/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> قد يكون هناك بعض التوتر فى علاقتك مع الإدارة حاول التعامل معه بهدوء حتى يمر بدون أى خسائر مهنية، لديك أفكار رائعة لا تجعل الضغوطات تؤثر عليك وحاول تنفيذها فى أسرع وقت فذلك سوف يصب فى مصلحتك بشكل كبير. على الصعيد العاطفى

> هناك مفاجئة سارة فى الطريق إليك من شخص تحبه، ويضفى عليك اليوم سحابة شمس قد تحول علاقتك مع الشريك للأفضل، حاول الاستفادة من وقت الفراغ المتاح لديك لتقضى وقت أطول مع شريكك.

> برج الثور على الصعيد الصحى:

> تعانى من بعض مشاكل الجهاز الهضمى استشر طبيبك ولا تأخذ أدوية من تلقاء نفسك حتى لا تندم مستقبلاً، لا تقبل على اتخاذ أى قرارات انفعالية وانتبه جيدًا إلى صحتك هذه الأيام.

> توقعات علماء الفلك لبرج الثور

> تدخل فى دوامة ما بين المتعة والحرية ومابين الضغوطات الاجتماعية التى تحاوطك من كل جانب، حاول أن توازن بينهم حتى لا يؤثر ذلك على صحتك النفسية بشكل سلبى. تتوصل إلى حل لبعض المشاكل المربكة فى حياتك والتى كانت تؤثر عليك لفترات طويلة.

شبكةعيونالإخبارية

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