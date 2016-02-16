حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 16/2/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العذراء على الصعيد الصحي

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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أخبار سعيدة ستصل إلى هذا البرج وسيحصد ثمار تعبه وجهده وسيحقق جزءا كبيرا من طموحاته ورغباته فى هذه الفترة وسيكون هذا اليوم هو فاتحة خير عليهم، كما أن الأموال والمكاسب المادية ستكون خير مكافأة لهم.على الرغم من المشاكل العاطفية التى مر بها هذا البرج فى الآونة الأخيرة إلا أن هناك أملا كبيرا فى الدخول فى علاقة عاطفية جديدة قد تغير من حياتهم إلى الأبد وقد تجعلهم ينظرون إلى مثل هذه العلاقات الرومانسية على نحو مختلف.ربما قليل من المشاكل الصحية ستؤرق استقرار هذه البرج فى هذه الفترة لكن لا داعى للقلق، طالما منتظمين فى فحوصاتنا الطبية ونتبع أنظمة غذائية سليمة.على الرغم من ازدهار أبناء هذا البرج على المستوى العاطفى والعملى فى هذه المرحلة من حياتهم، إلا أن بعض المشاكل الصحية ستلحق بهم.