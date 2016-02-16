حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 16/2/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:>قد تغير محل إقامتك لأسباب تتعلق بالعمل وهو احتمال كبير اليوم، أجواء من التغيير تسيطر على محيطك المهنى ولكن سوف يكون ذلك فى صالحك، قد تحتاج إلى المشورة فى ذوى الخبرة لا تترد فى عمل ذلك وتأنى فى اتخاذ القرارات الحاسمة.

على الصعيد العاطفي

>حالة من الاضطراب تأتى بعد الاستقرار فى علاقتك مع الشريك لا تستسلم للمشاكل وتعامل معها بهدوء حتى لا تخسر شخص يحبك بصدق، قد تقابل شخص كنت تحلم به من فترة لا تترد فى التلميح بمشاعرك له.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>صحتك البدنية تبدو فى حالة جيدة ولكن مشاعرك الهشة قد تؤثر عليها بالسلب، تواصل مع طبيب نفسى اذا اقتضت الضرورة ولا تهمل الأمر حتى لا يأتى بنتائج صحية سيئة تندم عليها مستقبلا.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>تبدو حنونا ومحبا للجميع فى هذا اليوم، ولكن بعض من التجارب المريرة السابقة تلقى بظلالها عليك وتجعلك فى مزاج سيئ لا تستسلم فهذا هو الوقت المناسب لإيقاف جميع الضغائن والمشاعر السلبية.